객실 1개 ‘생숙’도 숙박업 한시 허용… 국토부, 규제샌드박스 2건 승인
앞으로 객실이 1개인 생활형 숙박시설이어도 온라인 플랫폼을 통해 합법적으로 운영할 수 있는 길이 열린다.
국토교통부는 최근 국가스마트도시위원회를 열고 이런 내용을 포함해 스마트 도시 서비스 2건에 대해 규제샌드박스 특례를 부여했다고 5일 밝혔다. 그동안 생숙은 단독 건물이거나 객실 수가 30개 이상일 때만 숙박업으로 신고가 가능했다. 이번 규제 특례로 생숙 1객실 소유자도 온라인 플랫폼으로 숙박업 서비스 운영이 한시적으로 허용된다. 신원 확인, 출입 관리, 요금표 게시 등 접객에 필요한 안내 데스크 등을 대체할 시스템을 갖추면 접객대 설치 의무도 면제된다.
또 범죄 예방 목적으로 우범지역에서 스마트폰을 ‘이동형 CCTV’처럼 활용할 수 있게 된다. 지금까지 법적으로 제한됐던 타인 간 대화가 포함된 음성 녹음을 범죄 예방 상황에 한해 한시적으로 허용하면서다. 앞으로 밤늦게 산책로를 걷거나 공중화장실을 이용할 때 범죄 취약지역에 설치된 QR코드를 스캔하거나 자동연결 번호로 전화하면 스마트폰이 이동형 CCTV와 비상벨 역할을 하게 된다. 별도의 앱을 설치하지 않아도 현장 영상과 음성, 위치 정보가 도시통합운영센터로 실시간 전송된다.
세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사