“처신 잘못하면 2차 공격”… 베네수엘라 길들이는 美 ‘우회 통치’
마두로에 충성 로드리게스 부통령
트럼프 경고에… “협력” 태세 전환
루비오 “미국 석유기업 투자 필요”
도널드 트럼프 미국 대통령은 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출하자마자 “베네수엘라가 처신을 잘하지 않으면 우리는 2차 공습을 하겠다”고 경고했다. 베네수엘라 대통령 권한대행을 맡은 델시 로드리게스 부통령을 향해서도 “옳은 일을 하지 않으면 마두로보다 더 큰 대가를 치르게 될 것”이라고 압박했다. 베네수엘라를 직접 통치하는 것보다는 현재 행정부를 압박해 ‘친미 기조’로 길들이려는 시도로 해석된다.
트럼프 대통령은 4일(현지시간) 전용기 에어포스원에서 기자들이 베네수엘라 국정을 누가 맡고 있느냐고 묻자 “우리가 담당하고 있다”고 답했다. 그러면서 로드리게스 권한대행이 협조하고 있다고 밝혔다.
마두로 체포 직후 비상 내각회의에서 “우리의 유일한 대통령은 마두로”라며 미국에 날을 세웠던 로드리게스는 이날 트럼프의 경고성 발언이 나온 뒤 미국에 공개적으로 협력을 요청했다. 로드리게스는 성명에서 “우리는 미국이 국제법 틀 안에서 우리와 함께 공동 발전을 지향하는 협력 의제를 중심으로 협력할 것을 요청한다”고 밝혔다. 마두로에 대한 충성을 다짐하다 미국에 유화적인 태도로 전환한 것이다.
마코 루비오 미 국무장관도 베네수엘라를 직접 통치하기보다는 현 임시정부를 압박하는 방안에 힘을 실었다. 루비오 장관은 이날 방송 인터뷰에서 트럼프의 ‘베네수엘라 운영(run)’ 발언과 관련해 “정책을 운영하는 것이다. 베네수엘라와 관련된 정책을 말하는 것”이라고 설명했다.
베네수엘라의 석유산업이 마두로 축출의 주요 목표 중 하나라는 점도 시사했다. 루비오는 CBS방송 인터뷰에서 “베네수엘라 석유산업은 후진적이며 상당한 지원과 개선 작업이 필요하다”면서 “그들이 그 산업을 다시 일으킬 능력이 없다는 것은 명백하다. (미국) 민간 기업들의 투자가 필요하다”고 말했다.
뉴욕타임스는 “트럼프 행정부가 미국 석유 기업들이 유리한 조건으로 베네수엘라에 투자할 수 있도록 로드리게스를 압박하려는 의도가 있음을 시사했다”며 “노골적인 ‘함포 외교(gunboat diplomacy)’ 선언이자 라틴아메리카 전역에서 널리 비판받아온 19세기 미국의 서반구 제국주의 정책을 수용하겠다는 의미”라고 평가했다. 함포 외교는 해군력 등 군사력을 바탕으로 협상을 유리하게 이끄는 외교 방식을 말한다.
루비오는 마두로 축출이 북미와 중남미를 포괄하는 서반구에서 미국의 지배력 강화를 위한 것이라는 입장도 거듭 밝혔다. 그는 NBC방송 인터뷰에서 “여기가 서반구다. 우리가 사는 곳이며 우리는 서반구가 미국의 적대국과 경쟁국, 라이벌들의 작전 기지가 되는 것을 용납하지 않을 것”이라고 강조했다. 중국 기업들은 베네수엘라 석유 수출량의 약 80%를 사들이고 있고 러시아도 베네수엘라 석유 산업에 지분을 갖고 있다. 루비오의 발언은 결국 서반구에서 중국과 러시아의 영향력 확장을 견제하겠다는 뜻으로 해석된다.
