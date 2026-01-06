“금융지주 회장 연임… 차세대도 골동품 돼”
이찬진 금감원장, 장기연임 비판
이찬진 금융감독원장이 금융지주 회장들의 장기 연임과 관련해 “차세대 후보도 에이징돼(나이가 들어) 골동품이 된다”고 비판했다.
이 원장은 5일 금감원에서 기자들과 만나 “차세대 리더십을 세워야 하는데 연임이 반복되면 (후보군이) 6년씩 기다리게 된다”며 이같이 말했다. 이어 “주주 이익에 충실할 수 있는 사람이 거버넌스를 구성하는 문화가 정착돼야 한다”며 “CEO가 똑같은 생각을 가지면 이사회가 천편일률적으로 (결정)하고, 견제 기능을 하기 어렵다”고 덧붙였다.
금감원의 BNK금융지주 검사와 관련해선 “9일 1차 수시검사 결과를 보고 추가로 살펴보려 한다”며 “결과를 보고 금융지주사 전반으로 확대할지 판단할 것”이라고 설명했다.
이 원장은 또 쿠팡 자회사 쿠팡파이낸셜의 고금리 대출과 관련해 현장검사로 전환하는 단계라고 밝혔다. 그는 “쿠팡파이낸셜이 이자율 산정 기준을 매우 자의적으로 결정해 결과적으로 폭리를 취하는 것으로 보고 있다”며 “상도덕적으로 ‘갑질’ 비슷한 상황이 아닌가 판단하고 있다”고 지적했다.
금감원의 공공기관 지정 가능성에는 “금감원은 독립성이 상대적으로 높지 않다. 예산 조직 재정에 관한 자주성도 없다”며 “옥상옥으로 무엇을 하겠다는 것인지 납득을 못 하겠다”고 했다.
