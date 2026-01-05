김병기 “제명 당하더라도 탈당 안한다”
“돈 문제는 클리어됐다고 들어 법적 문제가 없었다고 판단했다”
더불어민주당 원내대표직에서 물러난 김병기 의원이 강선우 의원의 ‘1억 공천헌금’ 관련 녹취록에 대해 ‘잘못된 해프닝’이었다고 주장했다. 금품이 오간 게 없을뿐더러 공천에도 영향을 미치지 않았다는 것이다.
김 의원은 5일 한 유튜브 방송에서 강 의원의 1억 수수 의혹과 관련해 “(면담 다음 날 확인해보니) 돈 문제는 클리어(해결)됐다고 들었다”며 “법적 문제가 없었다고 판단했다”고 밝혔다. 녹취록상 강 의원이 김경 서울시의원으로부터 돈을 받은 것을 전제로 대화가 이뤄졌지만 실제 돈을 받은 상황이 아니었다는 주장이다.
김 의원은 다주택자였던 김 시의원에 대해 ‘컷오프 유지’ 의견을 냈다고 강조했다. 김 시의원의 단수공천이 결정된 공천관리위원회 회의에 불참한 이유에 대해선 “묵인하기 때문에 참석하지 않은 것은 아니다. 다른 건으로 이해충돌 문제가 있어서 참석할 수 없었다”고 해명했다. 그러면서 “무엇보다 지역위원장 파워가 셌다. 경선시켰으면 좋았을 텐데, 지금 와서 아쉬움이 남는 결정”이라고 덧붙였다.
김 의원은 자신과 관련된 여러 의혹에 대해서도 결백을 주장했다. 그는 “조금만 믿고 기다려 달라. 해결하겠다”며 “지금 제기되는 것 중 대부분은 사실을 입증하는 데 오랜 시간이 걸리는 게 아니다”고 말했다. 이어 “제명당하는 한이 있어도 탈당은 하지 않겠다. 당을 나가면 정치를 더 할 이유가 없다”고 강조했다.
김 시의원은 미국 체류 중인 자녀를 만난다는 이유로 최근 출국한 것으로 파악됐다. 공천헌금 의혹 수사를 앞둔 서울경찰청 공공범죄수사대는 법무부에 김 시의원의 입국 시 통보 조치를 요청했다.
김판 기자 pan@kmib.co.kr
