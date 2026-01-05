시사 전체기사

김병기 “제명 당하더라도 탈당 안한다”

입력:2026-01-05 18:55
공유하기
글자 크기 조정

“돈 문제는 클리어됐다고 들어 법적 문제가 없었다고 판단했다”

지난달 30일 국회 본회의에서 더불어민주당 김병기 전 원내대표가 감사원장(김호철) 임명동의안 등 안건에 대해 투표한 뒤 자리로 돌아가고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 원내대표직에서 물러난 김병기 의원이 강선우 의원의 ‘1억 공천헌금’ 관련 녹취록에 대해 ‘잘못된 해프닝’이었다고 주장했다. 금품이 오간 게 없을뿐더러 공천에도 영향을 미치지 않았다는 것이다.

김 의원은 5일 한 유튜브 방송에서 강 의원의 1억 수수 의혹과 관련해 “(면담 다음 날 확인해보니) 돈 문제는 클리어(해결)됐다고 들었다”며 “법적 문제가 없었다고 판단했다”고 밝혔다. 녹취록상 강 의원이 김경 서울시의원으로부터 돈을 받은 것을 전제로 대화가 이뤄졌지만 실제 돈을 받은 상황이 아니었다는 주장이다.

김 의원은 다주택자였던 김 시의원에 대해 ‘컷오프 유지’ 의견을 냈다고 강조했다. 김 시의원의 단수공천이 결정된 공천관리위원회 회의에 불참한 이유에 대해선 “묵인하기 때문에 참석하지 않은 것은 아니다. 다른 건으로 이해충돌 문제가 있어서 참석할 수 없었다”고 해명했다. 그러면서 “무엇보다 지역위원장 파워가 셌다. 경선시켰으면 좋았을 텐데, 지금 와서 아쉬움이 남는 결정”이라고 덧붙였다.

김 의원은 자신과 관련된 여러 의혹에 대해서도 결백을 주장했다. 그는 “조금만 믿고 기다려 달라. 해결하겠다”며 “지금 제기되는 것 중 대부분은 사실을 입증하는 데 오랜 시간이 걸리는 게 아니다”고 말했다. 이어 “제명당하는 한이 있어도 탈당은 하지 않겠다. 당을 나가면 정치를 더 할 이유가 없다”고 강조했다.

김 시의원은 미국 체류 중인 자녀를 만난다는 이유로 최근 출국한 것으로 파악됐다. 공천헌금 의혹 수사를 앞둔 서울경찰청 공공범죄수사대는 법무부에 김 시의원의 입국 시 통보 조치를 요청했다.

김판 기자 pan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김판 기자
온라인뉴스부
김판 기자
2613
카톡(ID : pandan22)으로 편하게 제보 남겨주세요. 확인 후 연락드리겠습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
故 안성기에 금관문화훈장 추서…“세대를 아우른 국민배우”
경찰, ‘강선우 1억원 의혹’ 김경 시의원 입국시 통보조치
검찰, ‘재판장에 막말’ 김용현 변호인 3명 변협에 징계개시 신청
‘조희대 회동설’ 유튜브 조회 최소 1000만…범인은 ‘국회’
김병기 “제명 당하더라도 민주당 탈당하지 않겠다”
이혜훈, 재산 175억 신고…6년만에 113억 ↑
이부진, 서울대 아들과 NBA 직관…“1700만원짜리 자리”
항공기 150대 출격… 마두로 저항 한 번 못하고 침실서 끌려나와
국민일보 신문구독