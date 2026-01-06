디즈니 누른 케데헌… 크리틱스 초이스 2관왕
메기 강 “韓문화에 대한 러브레터”
오징어게임도 3연속 수상 쾌거
K팝 소재의 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’에서 최우수 장편 애니메이션상과 주제가상 2관왕에 올랐다. 넷플릭스 최고 흥행작 ‘오징어 게임’은 세 번째 수상의 영예를 안았다.
한국계 매기 강 감독이 연출한 ‘케데헌’은 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에서 애니메이션 명가 디즈니와 픽사 스튜디오의 ‘주토피아 2’ ‘엘리오’ 등을 누르고 최우수 장편 애니메이션상을 수상했다.
제작진과 이병헌 등 목소리 배우들, OST를 부른 가수들이 모두 무대에 올라 기쁨을 나눴다. 매기 강 감독은 “이 영화는 한국 문화에 대한 나의 러브레터이자 세상에서 원하는 모습과 내면의 진짜 모습을 조화시키려 애쓰는 모든 이들을 향한 마음에서 시작된 작품”이라고 소감을 밝혔다.
‘케데헌’의 메인 OST ‘골든’은 주제가상을 거머쥐었다. ‘골든’의 작곡가 겸 가수 이재는 “이 노래가 전 세계 사람들에게 희망을 주고 있다는 것이 진정한 영광”이라고 떨리는 목소리로 말했다.
시즌3로 완결된 ‘오징어 게임’은 이번에도 TV 부문 최우수 외국어 시리즈상을 차지했다. 앞서 시즌1이 2022년 시상식에서 한국 드라마 최초로 이 상을 받았고, 주연배우 이정재는 한국 배우 최초로 드라마 시리즈 부문 남우주연상을 받았다. 지난해 시즌2 역시 최우수 외국어 시리즈상을 받았다.
박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’는 영화 부문 각색상과 외국어영화상 후보에 올랐으나 수상이 불발됐다. 각색상은 ‘원 배틀 애프터 어나더’의 폴 토마스 앤더슨 감독에게, 외국어영화상은 ‘시크릿 에이전트’에 돌아갔다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
