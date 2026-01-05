노동장관 “쿠팡 고쳐쓰겠나 싶어”

“사람 대하는 태도에 문제 있어” 지적

與 비판에 노봉법 시행령 수정 시사

연합뉴스

김영훈(사진) 고용노동부 장관이 “쿠팡을 고쳐 쓰기 할 수 있을 것으로 생각하고 청문회에 들어갔는데 (청문회를 보며) ‘고쳐 쓸 수 있겠나’라는 생각이 들었다”고 강하게 비판했다. 김 장관은 5일 정부세종청사 노동부에서 기자들과 만나 “이틀 내내 (쿠팡) 청문회장에 앉아 있기 힘들었다”고 말했다.



그는 쿠팡의 개인정보 대량 유출 사태가 산업재해 은폐 정황에서 비롯됐다고 봤다. 김 장관은 “작은 사고가 났을 때 예방하고 처방해 더 큰 사고를 막아야 하는데 덮는 식으로 대처했다”고 지적했다. 이어 “터져 나오는 자료들도 (김범석 의장의) 핵심 측근들에게서 나오는 걸 봤을 때 쿠팡이 사람을 대하는 태도에 (문제가 있다)”라며 “쿠팡이 지금이라도 교훈을 찾고 대책을 제시하면 국민이 기회를 줄 텐데 그런 모습을 보이지 않아 안타깝다”고 덧붙였다.



하청업체 노조의 교섭권을 강화하는 취지로 제정된 노조법 2·3조 개정안(노란봉투법) 시행령의 입법 예고기간이 이날 종료되는 것과 관련해선 정부안 수정 가능성을 내비쳤다. 김 장관은 “노동계 의견이든, 재계 의견이든 합리적인 안을 적극 수용할 예정”이라고 말했다.



노란봉투법 시행령을 놓고 여당에서조차 비판 목소리가 나오면서 실제 수정으로 이어질지 관심이 쏠린다. 민노총 출신 이용우 더불어민주당 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “교섭창구 단일화가 노란봉투법을 무력화시키는 도구로 악용될 것”이라며 “법률의 위임 범위를 넘어선 위법한 행정권 남용”이라고 밝혔다. 이 의원은 지난 2일 김 장관을 직접 만나 정부 시행령이 노란봉투법 본래 입법 취지에 어긋난다는 우려를 전달했으나 이견 조율이 원활하지 않자 공개 비판에 나선 것으로 알려졌다.



세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr



