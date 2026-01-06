노벨상 수상자 “韓 민주주의 수호 고무적”
2024년 노벨 경제학상 수상자인 다론 아제모을루(사진) 미국 매사추세츠공과대(MIT) 교수가 전 세계적인 민주주의 후퇴를 경고하며 한국을 경제 성장과 민주주의가 선순환한 대표적 사례로 꼽았다.
아제모을루 교수는 4일(현지시간) 펜실베이니아주 필라델피아에서 열린 전미경제학회 강연에서 “현재 전 세계적으로 민주주의가 위협받고 있다”며 반민주주의적 포퓰리즘 정권이 확산되는 추세가 신흥국을 넘어 미국 등 선진국으로까지 번지는 점에 우려를 표했다.
그러면서 “여러 논란이 있지만 민주주의가 경제 성장 등 다양한 측면에서 긍정적인 결과를 낳는다는 것이 나의 견해”라고 강조했다. 특히 한국의 민주화 과정과 경제 성장을 핵심 사례로 제시했다. 아제모을루 교수는 “한국 경제는 군사 정권에서 민주주의 체제로 전환된 이후 비약적으로 발전했다”며 “1인당 국내총생산(GDP)뿐 아니라 유아 사망률, 교육 지표 등 사회 전반의 지표가 크게 개선됐다”고 설명했다.
그는 강연 이후 한국 취재진과 만난 자리에서 12·3 비상계엄과 관련해 “최근 한국에서 일어난 일들은 매우 고무적이다. 한국 시민들이 스스로 민주주의를 수호함으로써 그 가치에 대한 실질적인 열망을 전 세계에 증명해 보였다”고 평가했다.
