정부도 CES 현장 방문… 최신 AI 산업 동향 점검

정부가 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개막하는 ‘CES 2026’에 대표단을 파견해 최신 인공지능(AI) 산업 동향을 점검한다. 샌프란시스코에서는 엔비디아, 오픈AI 등 글로벌 빅테크 기업과 고위급 면담을 하고 협력을 논의한다.
과학기술정보통신부는 류제명 2차관을 단장으로 하는 대표단이 CES 2026에 참석한다고 5일 밝혔다. 대표단은 반도체 기업 ARM의 전시관을 찾아 국내 기업과의 협력을 당부하고 초기 창업·벤처 기업들이 모인 ‘유레카 파크’를 방문한다. 유레카 파크에는 카이스트 포스텍 한양대 삼성전자 C랩 등이 부스를 차린다.
주요 기업들과의 간담회도 진행한다. 대표단은 메인 전시관인 LVCC를 방문해 AI, 피지컬 AI, 로보틱스, 모빌리티 등 기술 동향을 조사한다. 삼성전자와 LG전자 현대자동차 두산 네이버 삼성SDS 등 기업들과는 민·관 협력 방안을 논의한다.
대표단은 CES 참석 이후 샌프란시스코로 이동해 엔비디아, 오픈AI와 연이어 고위급 면담을 진행한다. 이 자리에서는 한국이 아시아·태평양 AI 허브로 도약하기 위한 글로벌 AI 협력 방안을 논의할 계획이다. 류 차관은 “AI 3대 강국 도약의 핵심 주체인 우리 기업의 기술 혁신과 해외 진출을 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.
