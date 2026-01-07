[이도경의 에듀 서치] 입시정책 실패 응축된 2027학년도… 올해 고3들은 울고 싶다

수험생들이 지난해 11월 13일 부산 연제구 연제고등학교에서 2026학년도 대학수학능력시험을 치를 준비를 하고 있다. 2026학년도 수능은 영어 문제가 지나치게 어렵게 나오는 등 ‘난이도 참사’라는 비판을 받았다. 뉴시스

현 대입 제도가 적용되는 마지막 해

내년부터 수능 선택과목 사라지고

내신도 5등급제로… 재수 불리해져

의대 정원 변동·수능 난이도 변수로

2027학번 짓누를 불확실성 도처에

얽힌 대입제 실타래 푸는 원년 돼야

