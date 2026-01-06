TK공항 재원 놓고 경북도·대구시 ‘엇박자’
경북도 “빚 내서 먼저 추진”
대구시 “정부 지원있어야 가능”
대구시와 경북도가 민간공항과 군공항을 함께 이전하는 대구경북 민·군 통합공항(TK공항) 재원 문제를 놓고 다른 목소리를 내고 있다. 경북도는 빚을 내 먼저 사업을 시작하자고 주장하고 있는 반면 대구시는 기존 방침대로 정부의 공공자금관리기금(공자기금) 확보를 고수하고 있다.
5일 대구시와 경북도에 따르면 최근 이철우 경북도지사는 간담회 자리와 SNS 등에서 잇따라 시중은행 자금을 빌려서라도 TK공항 착공을 서둘러야 한다는 메시지를 내고 있다. 이 지사는 “1년이 늦어지면 지역 발전은 10년이 늦어지기 때문에 우리 힘으로 먼저 시작해야 한다”며 “대구시와 경북도가 각각 1조원씩 총 2조원 규모의 자금을 마련해 일단 시작해 놓고 그 다음 정부와 협의해 법을 고치고 광주처럼 국비지원을 함께 끌어오면 된다”고 주장했다.
하지만 대구시는 기존 방침대로 정부 지원을 기다리는 분위기다. 시는 지난해 11조5000억원 규모의 군공항 관련 공자기금을 정부에 건의하고 올해 군공항 사업에 필요한 공자기금(2795억원) 예산 반영을 요청했다. 하지만 올해는 민간공항 설계비와 보상비 등만 반영됐다.
예산 확보를 못하면서 사업 지연이 불가피해졌지만 대구시는 올해 정부 재원 지원 방침이 정해질 수 있다고 보고 있다. 정부와 여당이 지난해 지원방안을 검토하겠다고 약속했기 때문이다. 국회에서 ‘TK공항 건설 사업의 원활한 추진을 위해 적절한 지원방안을 강구해야 한다’는 내용의 부대의견이 채택되기도 했다.
특히 광주 군공항 이전 6자(광주시·전남도·무안군·기획재정부·국방부·국토교통부) 협의체 합의문 발표로 군공항 이전 사업의 국가 주도 기류가 확산될 것이라고 기대하고 있다.
대구시 관계자는 “정부와 재정 지원 협의를 적극 진행해 정부로부터 확답을 받아 민선 9기로 사업을 넘기는 방안을 고려할 것”이라고 말했다.
