참치 한 마리 47억… 日 새해 첫 경매서 역대 최고가
일본 최대 수산물 시장인 도쿄 도요스 시장의 신년 첫 참치 경매에서 역대 최고가가 경신됐다. 일본에서는 새해 가장 좋은 첫 참치를 길조로 여겨 가격 경쟁이 매우 치열하다.
5일 NHK와 교도통신에 따르면 이날 도요스 시장에서 진행된 경매에서 243㎏짜리 아오모리현 오마산 참다랑어(사진)가 5억1030만엔(약 47억원)에 낙찰됐다. 이는 관련 기록이 남아 있는 1999년 이후 기존 최고가였던 2019년의 3억3333만엔(약 31억원)을 넘어선 역대 최고치다. 지난해 새해 첫 참치 최고 낙찰가는 2억700만엔(약 19억원)이었다.
낙찰자는 초밥 체인점 ‘스시 잔마이’를 운영하는 업체 기요무라였다. 기요무라의 기무라 기요시 사장은 “가격을 보고 조금 놀랐지만 더 많은 사람이 참치를 드시고 건강해지길 바란다”고 말했다.
