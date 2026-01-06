시사 전체기사

참치 한 마리 47억… 日 새해 첫 경매서 역대 최고가

입력:2026-01-06 02:04
공유하기
글자 크기 조정
AFP연합뉴스

일본 최대 수산물 시장인 도쿄 도요스 시장의 신년 첫 참치 경매에서 역대 최고가가 경신됐다. 일본에서는 새해 가장 좋은 첫 참치를 길조로 여겨 가격 경쟁이 매우 치열하다.

5일 NHK와 교도통신에 따르면 이날 도요스 시장에서 진행된 경매에서 243㎏짜리 아오모리현 오마산 참다랑어(사진)가 5억1030만엔(약 47억원)에 낙찰됐다. 이는 관련 기록이 남아 있는 1999년 이후 기존 최고가였던 2019년의 3억3333만엔(약 31억원)을 넘어선 역대 최고치다. 지난해 새해 첫 참치 최고 낙찰가는 2억700만엔(약 19억원)이었다.

낙찰자는 초밥 체인점 ‘스시 잔마이’를 운영하는 업체 기요무라였다. 기요무라의 기무라 기요시 사장은 “가격을 보고 조금 놀랐지만 더 많은 사람이 참치를 드시고 건강해지길 바란다”고 말했다.

이가현 기자 hyun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
용산 철로에 만취 20대女 차량 빠져…승객 31명 대피
검찰, ‘재판장에 막말’ 김용현 변호인 3명 변협에 징계개시 신청
‘조희대 회동설’ 유튜브 조회 최소 1000만…범인은 ‘국회’
‘국민 배우’ 안성기, 혈액암 투병 끝 별세…“배우들의 롤모델”
이혜훈, 재산 175억 신고…6년만에 113억 ↑
민주주의보다 석유 산업 먼저…본심 드러내는 트럼프 행정부
2분의 기적…식당 알바 중 80대 살린 고교생들 [아살세]
이부진, 서울대 아들과 NBA 직관…“1700만원짜리 자리”
국민일보 신문구독