부산·경남도 행정통합하나… 여론조사 찬성 우세

공론화위, 작년 말 여론조사 공개

2023년보다 18% 포인트나 증가

지역 간 온도 차도 일부 확인

부산·경남 행정통합 공론화위원회 워크숍에서 참석자들이 여러 개의 원탁에 나눠 앉아 발표를 경청하고 있다. 부산시 제공

부산·경남 행정통합을 둘러싼 지역 여론 지형이 2년 만에 바뀌었다. 그동안 반대가 우세했던 구도가 처음으로 뒤집히며 찬성 의견이 과반을 넘어섰다.



부산·경남 행정통합 공론화위원회가 5일 공개한 여론조사에 따르면 행정통합 추진에 찬성(필요)한다는 응답은 53.65%로 집계됐다. 이는 2023년 조사(35.6%)보다 17.55% 포인트 증가한 수치다. 지역별로는 부산이 55.6%, 경남이 51.7%로 두 지역 모두에서 찬성이 반대를 앞섰다. 반면 ‘불필요하다’는 반대 의견은 29.2%로, 같은 기간 20.4%포인트 감소했다. ‘모름·응답거절’은 17.2%로 나타났다.



행정통합에 대한 인지도 역시 크게 높아졌다. 행정통합에 대해 ‘들어본 적이 있다’는 응답은 55.75%로, 2023년 6월 조사(30.6%) 대비 25.15%포인트 상승했다. 지역별로는 부산이 59.4%, 경남이 52.1%로 모두 과반을 넘겼다.



행정통합의 효과에 대한 인식도 긍정적이다. ‘부산·경남의 강점 강화에 도움이 된다’는 응답은 65.75%에 달했고, ‘도움이 되지 않는다’는 응답은 25.8%에 그쳤다. 부산의 긍정 응답 비율은 68.5%로 경남(63.0%)보다 높았다. 효과 인식 문항에서 ‘모름·응답거절’은 8.45%로 나타났다.



앞선 조사에서도 변화의 조짐은 감지됐다. 지난해 9월 조사에서 찬성 의견은 36.1%로 여전히 반대(49.6%)에 못 미쳤지만, 인지도 상승과 함께 격차가 점차 좁혀지는 흐름을 보였다.



인지도 축적 이후 유보층이 판단 단계로 이동하며 이번 조사에서 찬성 여론이 본격적으로 확대된 것으로 해석된다.



다만 부산은 찬성 비율과 효과 인식 모두에서 경남보다 높게 나타나, 행정통합을 바라보는 지역 간 온도 차도 일부 확인됐다.



공론화위는 민주적 의견 수렴과 전문성 확보를 위해 2024년 11월 구성됐다. 학계와 상공계, 시민단체, 지방의회 등에서 부산과 경남이 각각 15명씩 추천한 인사 30명으로 꾸려졌다. 위원회는 오는 13일 마지막 회의를 열고, 이번 여론조사 결과와 부산·경남연구원의 공동 용역 결과를 종합한 최종 의견서를 양 시도지사에게 전달할 예정이다.



한편, 이번 조사는 지난해 12월 23일부터 29일까지 닷새간 부산과 경남의 만 18세 이상 성인 4047명을 대상으로 전화 면접 방식으로 진행됐다. 조사기관은 서던포스트(부산), 코어마인드(경남)이며 표본오차는 신뢰수준 95%에서 ±2.2%포인트 안팎이다.



부산·창원=윤일선 이임태 기자 news8282@kmib.co.kr



