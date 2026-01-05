李, G2 틈새 명운 건 실용외교 돌입

미·중 격랑 속에 3박4일 방중

“중국, 한반도 평화의 중요 파트너

새로운 30년 중대 이정표 될 것”

이재명 대통령과 김혜경 여사가 4일 중국 베이징 시내 한 호텔에서 열린 재중 한국인 간담회에서 국기를 향해 경례하고 있다. 이 대통령은 "중국은 한반도의 평화와 통일을 향해 나아가는 데 있어 더없이 중요한 협력 파트너"라고 강조했다. 연합뉴스

이재명 대통령이 3박4일간의 중국 국빈 방문 일정에 돌입했다. 미국의 베네수엘라 군사 개입과 양안 문제 등으로 격화하고 있는 미·중 갈등 사이에서 이 대통령이 국익을 지켜내는 실용외교의 해답을 도출할 수 있을지 주목된다.



4일 중국 베이징 서우두 공항을 통해 중국에 입국한 이 대통령은 5일 시진핑 국가주석과 정상회담을 한다. 지난해 11월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이후 두 달여 만의 재회다. 한국 대통령의 방중은 2019년 12월 문재인 전 대통령 이후 6년여 만이다.



정부는 이번 방중을 계기로 한·중 관계의 전면적 복원을 추진할 계획이다. ‘한한령’ 완화, 한반도 비핵화를 위한 중국의 역할 확대, 중국의 서해 구조물 설치 문제 해법 마련 등을 도모하는 게 목표다.



중국을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 4일 오전 성남 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 전 환송객들에게 인사하고 있다. 이 대통령은 오후 중국 베이징에 도착해 3박4일간의 일정에 돌입했다. 서울공항=김지훈 기자

다만 한·중 관계는 글로벌 ‘빅2’ 패권 전쟁의 여파에서 자유로울 수 없다는 한계도 분명하다. 현재 미·중 갈등은 군사적 충돌 가능성까지 제기될 만큼 악화하고 있다. 미국은 지난 1일(현지시간) 중국의 대만 포위 훈련을 처음 공식 비판하기도 했다. 미국의 베네수엘라 침공은 아메리카 대륙에 대한 중국의 영향력 확대를 차단하려는 실력 행사로 보는 시각도 많다.



강준영 한국외대 교수는 “미국이 중국에 석유를 공급하는 베네수엘라를 침공한 건 단순한 마약 문제가 아닌 G2 간 갈등이란 ‘큰 그림’ 차원”이라며 “미·중과의 관계가 모두 중요한 우리 정부로선 양국 간 갈등 격화로 머리가 아플 수밖에 없다”고 말했다. 안호영 경남대 초빙석좌교수도 “지금의 국제 정세를 가장 잘 표현하는 말은 ‘강대국 정치의 귀환’”이라며 “한국의 정치·외교적 부담이 큰 상황”이라고 말했다.



이 대통령은 지난 2일 중국 CCTV 인터뷰에서 “‘하나의 중국’을 존중한다”면서도 “양안 문제를 포함한 주변 문제에서 평화와 안정이 매우 중요하다”고 말했다. 1992년 중국과 수교한 이후 견지해 온 양안 문제 관련 입장을 재확인하면서도 일방적 현상 변경에는 반대한 것이다.



우병원 연세대 교수는 “미·중 사이 정책에 변화를 줄 확실한 계획 없이 노선을 바꿨다가는 역풍을 맞을 수 있다”고 말했다. 강 교수는 “미·일과 스킨십을 유지하면서 중국과의 관계도 개선해 나가는 등 양쪽을 적절히 활용해야 한다”고 강조했다.



첫 일정으로 현지 동포 만찬 간담회를 가진 이 대통령은 모두발언에서 “두 달 만에 한·중 정상이 상호 국빈 방문한 것은 유례가 없는 일”이라며 “최대한 빠른 시기 안에 관계를 정상화하고 미래지향적인 파트너십으로 나아가야 한다는 양국 정부의 엄중한 공통 인식과 강력한 의지를 반영한 것”이라고 말했다. 이어 “이번 저의 답방은 양국의 새로운 30년을 설계하는 중요한 이정표가 될 것”이라며 “중국은 한반도의 평화와 통일을 향해 나아가는 데 있어서도 더없이 중요한 협력 파트너”라고 말했다.



이동환 최예슬 기자, 베이징=최승욱 기자 huan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령이 3박4일간의 중국 국빈 방문 일정에 돌입했다. 미국의 베네수엘라 군사 개입과 양안 문제 등으로 격화하고 있는 미·중 갈등 사이에서 이 대통령이 국익을 지켜내는 실용외교의 해답을 도출할 수 있을지 주목된다.4일 중국 베이징 서우두 공항을 통해 중국에 입국한 이 대통령은 5일 시진핑 국가주석과 정상회담을 한다. 지난해 11월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이후 두 달여 만의 재회다. 한국 대통령의 방중은 2019년 12월 문재인 전 대통령 이후 6년여 만이다.정부는 이번 방중을 계기로 한·중 관계의 전면적 복원을 추진할 계획이다. ‘한한령’ 완화, 한반도 비핵화를 위한 중국의 역할 확대, 중국의 서해 구조물 설치 문제 해법 마련 등을 도모하는 게 목표다.다만 한·중 관계는 글로벌 ‘빅2’ 패권 전쟁의 여파에서 자유로울 수 없다는 한계도 분명하다. 현재 미·중 갈등은 군사적 충돌 가능성까지 제기될 만큼 악화하고 있다. 미국은 지난 1일(현지시간) 중국의 대만 포위 훈련을 처음 공식 비판하기도 했다. 미국의 베네수엘라 침공은 아메리카 대륙에 대한 중국의 영향력 확대를 차단하려는 실력 행사로 보는 시각도 많다.강준영 한국외대 교수는 “미국이 중국에 석유를 공급하는 베네수엘라를 침공한 건 단순한 마약 문제가 아닌 G2 간 갈등이란 ‘큰 그림’ 차원”이라며 “미·중과의 관계가 모두 중요한 우리 정부로선 양국 간 갈등 격화로 머리가 아플 수밖에 없다”고 말했다. 안호영 경남대 초빙석좌교수도 “지금의 국제 정세를 가장 잘 표현하는 말은 ‘강대국 정치의 귀환’”이라며 “한국의 정치·외교적 부담이 큰 상황”이라고 말했다.이 대통령은 지난 2일 중국 CCTV 인터뷰에서 “‘하나의 중국’을 존중한다”면서도 “양안 문제를 포함한 주변 문제에서 평화와 안정이 매우 중요하다”고 말했다. 1992년 중국과 수교한 이후 견지해 온 양안 문제 관련 입장을 재확인하면서도 일방적 현상 변경에는 반대한 것이다.우병원 연세대 교수는 “미·중 사이 정책에 변화를 줄 확실한 계획 없이 노선을 바꿨다가는 역풍을 맞을 수 있다”고 말했다. 강 교수는 “미·일과 스킨십을 유지하면서 중국과의 관계도 개선해 나가는 등 양쪽을 적절히 활용해야 한다”고 강조했다.첫 일정으로 현지 동포 만찬 간담회를 가진 이 대통령은 모두발언에서 “두 달 만에 한·중 정상이 상호 국빈 방문한 것은 유례가 없는 일”이라며 “최대한 빠른 시기 안에 관계를 정상화하고 미래지향적인 파트너십으로 나아가야 한다는 양국 정부의 엄중한 공통 인식과 강력한 의지를 반영한 것”이라고 말했다. 이어 “이번 저의 답방은 양국의 새로운 30년을 설계하는 중요한 이정표가 될 것”이라며 “중국은 한반도의 평화와 통일을 향해 나아가는 데 있어서도 더없이 중요한 협력 파트너”라고 말했다.이동환 최예슬 기자, 베이징=최승욱 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지