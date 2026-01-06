“비만약 건보, 장애인·청소년·초고도 환자에 먼저 적용해야”
[And 건강] 새해 살펴본 비만 치료 사회
오상우 동국대일산병원 교수 인터뷰
새해 결심 중 빠지지 않는 것이 살빼기다. 운동, 식습관 개선 등을 통한 체중 감량이 우선시돼야겠지만 치료가 필요한 병적 비만이라면 약의 힘을 빌리는 것도 한 방법일 수 있다. 국내에는 위고비나 마운자로 같은 ‘GLP-1(장에서 분비되는 혈당 조절·식욕 억제 호르몬)’ 기반의 새로운 비만약이 보급돼 있는 상황이다. 얼마 전 이재명 대통령이 정부 업무보고에서 비만 치료제의 건강보험 적용 방안을 지시했고 보건복지부도 검토 중이어서 관심이 집중되고 있다. 비만 신약 등장 후 지난 1년여간 치료 현장의 변화, 현실적인 건보 지원 방향 등에 대해 전문가인 오상우 동국대일산병원 가정의학과 교수로부터 들어봤다.
-비만 치료제 판도가 바뀌었나.
“지난해 2월 마운자로 출시 이후 비만약 선택의 폭이 넓어졌다. 경쟁약이 생기다 보니 앞서 나온 위고비(2024년 10월 출시) 쪽에서 약가를 내렸다. 위고비는 용량이 작든 많든 일정 가격이었으나 지금은 용량별 값 차이가 생겼다. 마운자로는 처음부터 가격 차이를 두고 나왔다. 여러모로 의사 입장에선 약값이 떨어지니 반갑다. 환자들도 마찬가지다. 선호도는 체중감량 효과가 조금 더 큰 것으로 알려진 마운자로가 높다. 환자들은 이런 정보에 민감하다.”
-비만 수술 등 기존 치료법과는 어떤가.
“체중감량 효과는 비만 수술이 더 높다. 다만 최근 위고비와 마운자로의 체중감소가 수술 보다는 부족하지만 상당히 높게 나와 이젠 수술 보다 약물 치료를 우선 시도하는 추세다. 고도비만 환자 중 약물에 반응 없는 경우 수술을 권한다.”
-청소년들도 많이 찾나.
“국내의 경우 위고비는 만 12세 이상이 사용 가능하다. 마운자로는 만 18세 이상에서 쓸 수 있다. 청소년 비만이 늘면서 간 기능 이상, 혈당·혈압 상승 등 성인병의 유병률이 높아지고 있다. 이로 인해 청소년의 수요가 늘고 있다. 성·연령별 처방률은 공식 보고되지 않았으나 고학년 여학생들 처방이 많은 편이다. 남자 청소년은 질환이 동반된 경우 병원을 찾는 경향이 있다.”
-비만 신약이 우리 사회에 미친 긍정 혹은 부정적 측면이 있다면.
“펜터민 등 기존의 식욕 억제제는 뇌의 신경전달물질에 작용하는 것들이어서 ‘마약류(향정신성의약품)’로 취급되는 측면이 있었다. 하지만 새로운 비만 치료제는 이런 마약류 굴레를 벗어나 있고 심혈관질환 등 치명적 부작용 없이 쓸 수 있는 긍정적 면이 있다. 우울증, 조현병 등 정신건강의학과 질환 동반 비만 환자들에게도 사용할 수 있다. 그런데 가격이 비싸다 보니 진짜 필요한 사람들에게 활발하게 쓰이지 못하는 게 현실이다. 정신건강의학과 비만 환자들, 장애인, 초고도비만, 청소년 고도비만자에게 신약이 먼저 적용돼야 하는데, 약값을 감당하기 어려운 경우가 많아 사용에 제한을 받고 있다. 정작 쓰여야 할 곳 보다는 덜 시급한 쪽에서 선호되는 게 문제다.”
-진료실에서 만난 실제 사례가 있나.
“최근 진료한 자폐스펙트럼장애 30대는 키 180㎝에 체중이 188㎏이었다. 운동과 식이요법을 권하고 싶은데 교육 자체가 어려웠다. 충동적으로 음식을 집어먹곤 해서 조절이 쉽지 않았다. 나이들고 경제 여력도 없어 같이 사는 노모도 관리하기 매우 힘든 상황이었다. 체중이 점점 늘어 당뇨병·고혈압 등 합병증이 걱정됐다. 건강보험이 되는 비만 수술의 경우 수술 후 지속적 관리가 따라줘야 하는데, 이 부분은 보험이 안돼 선택에 고민이 됐다. 이 밖에도 다운증후군, 조현병 등을 가진 비만 환자들의 딱한 사연들이 아주 많다. 이들에게 좋은 약이 나왔는데, 쓰지 못해 마음이 무거울 때가 한두 번이 아니다.”
-이런 비만약 사각지대에 필요한 조치는.
“장애인 비만에 대한 제대로 된 국내 통계는 아직 없다. 특히 지적장애, 자폐성장애, 정신장애, 지체장애의 경우 운동·식이요법을 제대로 교육하기도 실천하기도 어렵다. 이들에게 비만약의 건보 적용이 우선 필요하다. 대부분 직장을 갖지 못해 저소득층인 경우가 많고 보험이 안돼 비만 치료에 취약하다. 체질량지수(BMI·체중을 키의 제곱으로 나눈 값) 40 이상의 초고도비만도 마찬가지로 직업을 얻기 힘들고 합병증을 동반해 저소득층이 될 가능성이 높다.
청소년 비만은 성인 비만으로 이어지기 쉽고 미래에 증가할 사회적 부담을 줄이기 위해서라도 관심을 가져야 한다. 일반적인 청소년 비만에는 운동·식이요법, 환경 개선 같은 중재 치료를 시도하고 고도비만인 경우 스스로 해결이 어려우므로 비만약에 보험을 적용할 필요가 있다. 최근 세계보건기구(WHO)가 비만 치료제를 공인했다. 의료비 비싼 미국에서도 메디케어 대상자(저소득층)에게 본인 부담금을 월 50달러 수준으로 줄이겠다는 뉴스가 있었다. 국내에선 아직 이런 소식이 들리지 않고 있다.”
-비만 신약에 대한 부작용 우려도 여전하다.
“메스꺼움, 변비, 설사·복통 같은 소화기계 장애를 호소하는 경우가 많다. 피로감, 탈모 등의 증상도 유발할 수 있다. 드물지만 담석과 담낭염, 췌장염을 일으킬 수 있다. 실제 환자 중에 담낭염이 악화돼 담낭절제술까지 받은 이도 있다. 가장 문제되는 부작용 중 하나는 근육 소실이다. 안 그래도 무리한 다이어트로 근육이 빠져있는 사람들에게 이 약은 근육 소실을 가속화할 수 있다. 먹어도 배부름이 빨리 오고 먹을 생각도 안 주니 영양 불균형 위험이 생기게 된다. 매 끼니 단백질을 포함해 제대로 챙겨 먹는 것이 중요하다. 국내 부작용 발생 빈도에 대한 자료는 현재 모아지고 있는데, 정확한 통계는 좀 더 기다려 봐야 할 것 같다.”
-앞으로 ‘먹는 비만약 시대’가 올 것이란 예상이 있는데.
“현재의 주사제가 아닌, 경구용 위고비가 최근 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았고 먹는 마운자로도 허가를 신청한 걸로 알고 있다. 먹는 비만약 자체가 들어오려면 시간이 꽤 걸릴 수 있다. 시장의 변화가 있을지는 두고봐야 한다. 먹는 비만약의 경우 바늘 공포에서 벗어날지 몰라도 복용법이 까다롭다. 흡수율이 낮기 때문에 아침에 일어나자마자 소량의 물(120㎖ 이하)과 함께 먹어야 하고 복용 후 최소 30분~1시간은 아무것도 먹거나 마시면 안 된다. 그리고 매일 복용해야 한다. 결국 편의성의 문제인데, 지금의 주사제는 1주일에 한 번 맞으면 충분하다. 향후 한 달에 한 번 맞으면 되는 약도 나올 예정이다. 먹는 비만약은 환자와 의료진의 선택 문제가 될 가능성이 높고 기대보다는 수요 변화가 크지 않을 가능성도 있다. 또 지금의 약은 GLP-1과 GIP라는 소화기관 분비 호르몬을 기반으로 하는데, 앞으로는 여기에 췌장 분비 ‘글루카곤’ 성분까지 같이 섞은 3제 요법이 많은 기대를 모으고 있다. 이쪽 계통 약이 조만간 출시돼 여러 시장 변화를 일으킬 것으로 전망된다. 또 기존 주사제의 용량을 높인 약도 나오고 있는데, 용량 높은 약이 반드시 좋은 것은 아니다. 용량을 올리면 당연히 부작용 빈도가 올라가기 때문이다. 본인에게 맞는 용량이 중요하다.”
-비만 해결을 위해 추가로 필요한 사회·제도적 개선책은.
“비만약 열풍에 외국계 제약사들은 많은 이득을 얻고 있는데, 거꾸로 이들 기업이 한국 사회에 어떤 도움을 주고 있는지 한 번 생각해 봤으면 한다. 비만 문제에 소외된 사람들을 돕기 위한 사회공헌의 노력을 해 줬으면 좋겠다. 제도적으론 꼭 필요한 사람에게 비만약 보험 적용과 아울러 국가·사회적인 비만 관리 시스템을 활성화할 필요가 있다. 건강검진으로 비만 여부를 확인해 주는 것을 떠나 운동이나 식사요법을 제대로 할 수 있는 교육과 환경 조성에 투자가 있어야 한다. 비만을 개인 문제로 치부해선 안된다.”
-환자, 국민들에게 바람직한 비만 관리법을 조언한다면.
“비만약은 만능이 아니다. 언젠가는 끊어야 하고 끊고 나면 다시 살이 찌는 반복을 줄이려면 식사, 운동 등 생활습관 개선 노력이 같이 이뤄져야 한다. 비만약은 우리에게 비만 관리의 고속도로 역할을 해 줄 순 있지만 생활습관 관리가 안되면 고장난 차를 타고 가면서 큰 사고만 일어날 뿐이다.”
오 교수는 “최근 이슈가 된 미용적인 탈모나 비만 치료에 건보 적용 문제는 국민적 저항감을 고려해 신중해야 한다”면서도 “비만약 사각지대에 있는 이들에 대해 먼저 적용하고 당뇨병·콩팥부전 등 합병증을 가진 비만 환자 등으로 단계적 확대를 해 나갈 필요가 있다”고 밝혔다. 오 교수는 “그러려면 비만 진단 기준을 현실화하고 그에 맞게 처방되는지 지속적인 모니터링이 필요하다”면서 “건보 적용은 비만약에 대한 인식을 개선하고 오남용이나 의료진의 과잉 처방에 대한 보다 적극적인 관리의 계기도 될 것”이라고 말했다.
