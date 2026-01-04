[단독] 김경, 비례대표 입성 전 안규백에 500만원 후원

이듬해 안, 서울시당위원장에 올라

2018년 4월 김경 비례 후보 5번으로

김·강선우 강서구청장 보선 때 갈등



강선우 더불어민주당 의원에게 공천 대가로 1억원을 전달했다는 의혹을 받는 김경(사진) 서울시의원은 2018년 민주당 비례대표로 서울시의회에 처음 입성했다. 그 2년 전인 2016년 김 시의원은 안규백 국방부 장관(당시 사무총장)에게 500만원의 고액 후원금을 기부했던 것으로 나타났다. 이어 서울 동대문·강서구를 거쳐 영등포구로 활동범위를 확장하면서 이름이 정계에서 회자되기 시작했다.



4일 국민일보 취재를 종합하면 서울의 한 전문대 교수 출신인 김 시의원은 2016년 12월 안 장관에게 500만원을 후원했다. 당시 안 장관은 동대문에서 내리 3선에 성공하며 당 사무총장에 임명됐던 시기다. 이듬해 9월 서울시당위원장에 선출됐다. 김 시의원은 2018년 4월 민주당 서울시당에서 비례대표 시의원 후보 순번 5번을 받아 당선됐다. 이후 안 장관 지역구인 동대문구 행사에 자주 등장했다고 한다.



정치권에선 김 시의원이 안 장관을 통해 정계에 입문했다는 추측이 나온다. 하지만 안 장관은 통화에서 “특별한 인연이 없다. 당시 300명 규모의 상무위원회 투표 결과로 비례 순번을 받았다. 시당위원장이 개입할 여지도 없었다”고 반박했다. 고액후원금에 대해서도 “후원금은 합법적으로 누구나 가능한 부분”이라고 답했다.



김 시의원은 비례대표 임기가 끝나갈 무렵인 2021년 12월 20일 강서구로 주소지를 이전한 뒤 이듬해 단수공천을 받았다. 이 탓에 지역위원회 내에서 낙하산 논란이 거세게 일었다. 부동산 등기를 보면 김 시의원은 2024년 8월에야 강서구 주소지 이전 사실을 등기했다.



지역 핵심 당원 A씨는 통화에서 “강 의원 앞에서 ‘시의원 후보가 강서구에 그렇게 없느냐. 왜 외부에서 스카우트까지 하려고 하느냐’며 반대했다”고 말했다. 한 정치권 관계자는 “교수 시절 인연이 조금 있었던 것으로 안다”고 말했다. 두 사람 사이는 2023년 10월 치러진 강서구청장 보궐선거를 기점으로 멀어진 것으로 파악됐다. 당시 상황에 정통한 지역 인사는 “김 시의원이 구청장 출마 의사를 밝혔지만 강 의원이 ‘꿈도 꾸지 말라’는 취지로 만류하면서 사이가 틀어졌다”고 말했다. 새로운 돌파구를 찾던 김 시의원은 민주당세가 비교적 강한 영등포구로 눈길을 돌렸다. 그러나 이 과정에서 일부 당원들을 영등포구로 위장 전입시킨 사실이 확인돼 지난해 10월 민주당에서 제명됐다.



지난해 3월 공개된 김 시의원의 재산은 총 65억원 규모다. 서울 종로구에 단독주택을 소유하고 있고, 서초구에도 아파트가 있다. 강남구 상가 5채도 보유하고 있다. 지난달 29일 김 시의원은 “공천을 대가로 누구에게도 금품을 제공한 사실이 없음을 명확히 말씀드린다”고 관련 의혹을 부인했다. 조승래 민주당 사무총장은 “시스템상 문제라기보다는 개별 인사들의 일탈로 본다”며 “(공천 과정) 전반에 대한 조사는 생각하고 있지 않다”고 밝혔다.



김판 김혜원 송경모 한웅희 기자 pan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 온라인뉴스부 김판 기자 pan@kmib.co.kr 2611 응원 하기 카톡(ID : pandan22)으로 편하게 제보 남겨주세요. 확인 후 연락드리겠습니다. 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 404 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 강선우 더불어민주당 의원에게 공천 대가로 1억원을 전달했다는 의혹을 받는 김경() 서울시의원은 2018년 민주당 비례대표로 서울시의회에 처음 입성했다. 그 2년 전인 2016년 김 시의원은 안규백 국방부 장관(당시 사무총장)에게 500만원의 고액 후원금을 기부했던 것으로 나타났다. 이어 서울 동대문·강서구를 거쳐 영등포구로 활동범위를 확장하면서 이름이 정계에서 회자되기 시작했다.4일 국민일보 취재를 종합하면 서울의 한 전문대 교수 출신인 김 시의원은 2016년 12월 안 장관에게 500만원을 후원했다. 당시 안 장관은 동대문에서 내리 3선에 성공하며 당 사무총장에 임명됐던 시기다. 이듬해 9월 서울시당위원장에 선출됐다. 김 시의원은 2018년 4월 민주당 서울시당에서 비례대표 시의원 후보 순번 5번을 받아 당선됐다. 이후 안 장관 지역구인 동대문구 행사에 자주 등장했다고 한다.정치권에선 김 시의원이 안 장관을 통해 정계에 입문했다는 추측이 나온다. 하지만 안 장관은 통화에서 “특별한 인연이 없다. 당시 300명 규모의 상무위원회 투표 결과로 비례 순번을 받았다. 시당위원장이 개입할 여지도 없었다”고 반박했다. 고액후원금에 대해서도 “후원금은 합법적으로 누구나 가능한 부분”이라고 답했다.김 시의원은 비례대표 임기가 끝나갈 무렵인 2021년 12월 20일 강서구로 주소지를 이전한 뒤 이듬해 단수공천을 받았다. 이 탓에 지역위원회 내에서 낙하산 논란이 거세게 일었다. 부동산 등기를 보면 김 시의원은 2024년 8월에야 강서구 주소지 이전 사실을 등기했다.지역 핵심 당원 A씨는 통화에서 “강 의원 앞에서 ‘시의원 후보가 강서구에 그렇게 없느냐. 왜 외부에서 스카우트까지 하려고 하느냐’며 반대했다”고 말했다. 한 정치권 관계자는 “교수 시절 인연이 조금 있었던 것으로 안다”고 말했다. 두 사람 사이는 2023년 10월 치러진 강서구청장 보궐선거를 기점으로 멀어진 것으로 파악됐다. 당시 상황에 정통한 지역 인사는 “김 시의원이 구청장 출마 의사를 밝혔지만 강 의원이 ‘꿈도 꾸지 말라’는 취지로 만류하면서 사이가 틀어졌다”고 말했다. 새로운 돌파구를 찾던 김 시의원은 민주당세가 비교적 강한 영등포구로 눈길을 돌렸다. 그러나 이 과정에서 일부 당원들을 영등포구로 위장 전입시킨 사실이 확인돼 지난해 10월 민주당에서 제명됐다.지난해 3월 공개된 김 시의원의 재산은 총 65억원 규모다. 서울 종로구에 단독주택을 소유하고 있고, 서초구에도 아파트가 있다. 강남구 상가 5채도 보유하고 있다. 지난달 29일 김 시의원은 “공천을 대가로 누구에게도 금품을 제공한 사실이 없음을 명확히 말씀드린다”고 관련 의혹을 부인했다. 조승래 민주당 사무총장은 “시스템상 문제라기보다는 개별 인사들의 일탈로 본다”며 “(공천 과정) 전반에 대한 조사는 생각하고 있지 않다”고 밝혔다.김판 김혜원 송경모 한웅희 기자 pan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지