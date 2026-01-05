AI 전환 강조한 총수들 새해 첫 행보는 ‘현장 소통’
이재용, 계열사 경영 전략 점검
최태원 “인프라 선제 구축 필요”
국내 주요 기업 총수들이 일제히 ‘현장 중심’ 행보로 2026년 새해를 시작하고 있다. 신년 메시지에서 인공지능(AI)과 혁신을 공통 키워드로 내세우며 경영 불확실성 극복을 강조한 만큼 현장 점검과 실무자들과의 소통에 무게를 두는 모습이다.
4일 재계에 따르면 삼성전자는 올해 시무식 없이 곧바로 신년 업무에 돌입했다. 전영현 대표이사 부회장과 노태문 대표이사 사장이 각각 신년사를 내는 것으로 형식을 간소화한 것이다. 세계 경기 둔화와 보호무역주의 확대, 고환율, 내수 침체 등 급변하는 경영 환경 속에서 업무 효율성 제고에 집중하겠다는 뜻으로 풀이된다.
이재용 삼성전자 회장도 별도 신년사를 내지 않고 지난 2일 계열사 사장단 만찬을 통해 새해 경영 전략을 점검했다. 이 자리에서 AI 확산 등 시장 트렌드를 주도하고 기술 리더십을 확보해야 한다는 점을 강조한 것으로 전해졌다. 삼성전자는 ‘AI 드리븐 컴퍼니’를 비전으로 내걸고 전사 차원의 AI 전환에 속도를 내는 중이다. 이 회장은 지난달 22일 반도체 연구 거점인 기흥·화성 캠퍼스를 찾아 “과감한 혁신과 투자로 본원적 기술 경쟁력을 회복하자”고 당부한 바 있다.
SK그룹은 코로나19 이후 시무식 행사를 열지 않고 있다. 최태원 SK그룹 회장은 지난 1일 신년사를 배포한 데 이어 2일 ‘2026년 경제계 신년인사회’에 참석하는 것으로 공식 일정을 시작했다. 대한상공회의소 회장을 겸하고 있는 최 회장은 “모든 정책의 초점을 성장에 맞춰야 한다”며 “성장의 원천인 AI 파도에 올라타기 위해서는 스타트업 시장을 키우고 인프라를 선제적으로 구축하며 해외 리소스를 유입해야 한다”고 강조했다.
지난달 29일 창립기념일 행사를 생략한 현대차그룹은 오는 5일 정의선 회장의 신년사로 시무식을 대신할 가능성이 있다. LG그룹은 2020년부터 시무식을 온라인 메시지로 전환했고, 지난달 22일 구광모 회장의 신년사를 미리 공개한 상태다. 정기선 HD현대 회장은 새해 첫날인 지난 1일 울산캠퍼스에서 열린 HD건설기계 출범식에 참석하며 기계 사업 강화에 힘을 실었다. 장인화 포스코그룹 회장도 지난 2일 포항제철소 2후판공장과 2제강공장을 연이어 방문했다.
재계 총수들의 대외 행보도 본격화될 예정이다. 4대 그룹 총수를 비롯한 경제인 200여명은 4~7일 이재명 대통령의 중국 국빈 방문에 경제사절단으로 동행한다. 오는 6일 개막하는 세계 최대 가전·정보통신 전시회 ‘CES 2026’와 19일 개막하는 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 역시 총수들의 주요 현장 일정으로 꼽힌다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사