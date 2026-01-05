업스테이지 ‘중국AI 표절’ 시비 일단락… 배경훈 “성장통”
유사성 논란에 공개검증 반박
의혹 제기 사이오닉AI, 사과
정부 주도 ‘독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델 프로젝트’에 참여 중인 업스테이지가 자사 ‘솔라 오픈 100B’의 중국 모델 표절 논란에 공개 검증으로 맞섰다. 의혹을 제기했던 당사자는 “불필요한 혼란을 야기했다”며 사과문을 올렸다. 정부는 이번 일을 국내 AI 산업이 더욱 도약하기 위해 거쳐야 할 ‘성장통’으로 평가했다.
이번 논란은 국가대표 AI 모델의 선정 기준이기도 한 ‘프롬 스크래치 모델’의 진위 여부를 두고 발생했다. AI 스타트업 ‘사이오닉AI’의 고석현 대표는 지난 1일 소셜미디어(SNS)를 통해 솔라 오픈 100B와 중국 지푸AI의 ‘GLM-4.5-에어’ 모델이 96.8% 동일하다고 주장했다. 고 대표는 두 모델의 신경망 중 레이어 정규화(레이어놈) 부분이 매우 유사한 점을 들면서 “국민 세금이 투입된 프로젝트에서 중국 모델을 복사해 미세 조정한 결과물로 추정되는 모델이 제출된 것은 상당히 큰 유감”이라고 지적했다.
업스테이지는 즉각 반박에 나섰다. 김성훈 업스테이지 대표는 지난 2일 서울 강남구 한 사무실에서 업계 및 정부 관계자 70여명을 대상으로 검증회를 열고 “솔라 오픈 100B는 토대부터 자체 설계한 독자 AI 모델”이라고 밝혔다. 김 대표는 먼저 레이어놈 유사성을 근거로 타 모델의 가중치를 재사용했다는 주장은 ‘통계적 착시’에 불과하다고 설명했다. 오히려 해당 구간은 전체의 약 0.0004%에 불과한 미세 영역으로, 솔라 오픈 100B의 99.9996%가 중국 모델과 다름을 입증하는 ‘역설적 지표’라는 것이다. 아울러 정규화를 통해 모델 특성을 반영하는 ‘피어슨 상관계수’로도 재분석을 진행해 솔라 오픈100B와 GLM-4.5-에어의 패턴이 전혀 일치하지 않음을 증명했다. 업계를 뜨겁게 달군 기술 논쟁은 검증회 다음 날인 3일 고 대표가 공개 사과를 진행하면서 일단락됐다.
사업을 주관하는 과학기술정보통신부는 해당 사안에 면밀한 관심을 나타냈다. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 3일 페이스북에 “특정 모델의 개발 방식에 대한 데이터 기반의 분석과 이에 대해 공개 검증으로 답하는 기업의 모습은 우리 AI 생태계가 이미 글로벌 수준의 ‘자정 작용’과 ‘기술적 투명성’을 갖췄음을 보여준다”고 말했다. 그는 이어 “성장통 없는 혁신은 없다. 정부는 공정한 심판이자 든든한 페이스메이커로서 역할을 충실히 해 나가겠다”고 덧붙였다. 독자 AI 파운데이션 모델 사업에 참여한 5개 정예팀에 대한 평가는 이달 15일까지 진행된다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
