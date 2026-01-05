‘난공불락’ 중국 가는 정의선… 잃어버린 시장 다시 여나

현대차·기아 中 점유율 1% 미만

수입차 몰락·중국차 출혈 경쟁까지

외교·공급망·AI 협력으로 돌파 모색



이재명 대통령의 중국 국빈 방문에 정의선 현대자동차그룹 회장이 경제사절단으로 동행한다. 현재 중국 자동차시장은 현지 브랜드가 저가 출혈 경쟁을 벌이고 있고, 수입차 점유율이 빠르게 쪼그라드는 등 격변의 시기를 겪고 있다. 정 회장의 방중이 정부 고위 관료나 산업계 인사와의 접점 확대 등을 통해 ‘난공불락’ 중국에서 활로 모색의 기회가 될 수 있다는 가능성이 제기된다.



4일 재계에 따르면 정 회장은 4~7일 이 대통령과 함께 경제사절단으로 중국에 방문한다. 이 대통령 방중 일정엔 한·중 비즈니스포럼, 경제 분야를 포함한 각종 양해각서(MOU) 서명식, 한·중 벤처·스타트업 서밋 등 양국 산업 협력을 위한 다양한 행사가 포함돼 있다. 재계 한 관계자는 “이번 방중이 두 나라의 경제 협력에 온기가 확산되는 계기가 될 수 있다”고 말했다.



현대차는 그동안 중국 시장에서 고전을 면치 못했다. 미국 유럽 아시아에서 선전하며 완성차그룹 세계 3위라는 성과를 이어가고 있지만 유독 중국은 난공불락이었다. 2017년 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 사태로 촉발한 한·중 관계 악화가 계기였다. 베이징현대는 2018년 78만2163대를 판매한 이후 2019년 68만5126대, 2020년 38만5697대, 2021년 36만1395대, 2022년 24만8839대, 2023년 24만792대, 지난해 16만8828대로 내리막길을 걸어왔다. 지난해 1~11월 현대차의 중국 판매량 점유율은 0.52%, 기아는 0.30% 수준으로 합쳐도 1%가 안 된다. 현대차는 최근 현지 공장을 수출 기지로 전환하고 첫 중국인 법인장(총경리)을 선임하는 등 변화를 모색하고 있다.



현대차그룹만 이런 게 아니다. BMW는 지난해 1~11월 중국 판매량이 전년 동기 대비 14.7%, 메르세데스 벤츠는 18.7%, 아우디는 13.3% 감소했다. 한때 144곳에 달했던 포르쉐의 중국 대리점은 현재 80곳 정도로 줄었다. 중국 현지 브랜드 사정도 썩 좋지만은 않다. 과잉 생산으로 인한 저가 출혈 경쟁이 이어지면서 중국 정부는 최근 부당하게 가격을 낮추는 행위를 금지하는 지침을 발표했다. 중국자동차공업협회는 “최근 수년간 자동차업계의 이 같은 출혈 경쟁이 건강한 발전에 심각한 영향을 줬다”고 설명했다.



정 회장을 비롯한 경제사절단은 이번 방중 기간 동안 인공지능(AI) 전환에 따른 제조 혁신 모델, 원자재 공급망 협력, 서비스·콘텐츠 분야 협업 방안 등을 논의할 예정이다. 이번 방중을 계기로 양국 경제협력이 일부 회복될 수 있을 거란 전망도 나온다.



재계 한 관계자는 “정 회장의 방중은 꽉 막힌 중국 시장에서 새로운 활로를 모색하는 계기가 될 수 있다”면서도 “다만 장기간 이어진 한한령 영향과 미·중 갈등으로 제조업 분야의 협력이 위축된 상황에서 대규모 투자를 단행하거나 새로운 사업을 발표하긴 어려울 것”이라고 말했다.



이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr



