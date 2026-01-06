‘1개가 車 1대 가치’ 치아 바라보는 관점 바꿔보자

오늘부터 격주로 ‘임지준의 치아튼튼 건강백세’를 연재한다. 서울대 치대를 졸업하고 치의학 박사 학위를 받은 임지준은 치매·장애인 등 특별한 배려가 필요한 스페셜케어 치과인 따뜻한치과병원 대표원장을 맡고 있다. 또 대한치매구강건강협회와 건강수명5080국민운동본부를 설립해 활동 중이다.