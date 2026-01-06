‘1개가 車 1대 가치’ 치아 바라보는 관점 바꿔보자

인터넷 검색창에 ‘치아 1개의 가치’를 쳐보면 흥미로운 숫자가 등장한다. 치아 한 개의 가치가 약 3만 달러라는 것이다. 요즘처럼 고환율 시대에는 치아의 가치도 덩달아 오른다. 3만 달러면 어느새 4000만원을 훌쩍 넘는 금액이다.
처음에는 고개를 갸웃하게 된다. 치아 하나가 자동차 한 대 값이라니, 너무 과장된 이야기 아닐까. 하지만 치아가 하는 일을 하나씩 떠올려보면 이 숫자가 전혀 허황되지 않다는 생각이 든다. 치아는 음식을 씹는 도구에 그치지 않는다. 잘 씹을 수 있어야 영양이 온전히 흡수되고, 그래야 근육이 유지되고, 그래야 넘어지지 않고, 그래야 요양시설에 늦게 간다. 치아는 제대로 된 발음과 자연스런 표정을 만들고 대화를 가능하게 하며 사람을 사회 안에 머물게 하는 건강한 삶의 관문이다.
사람 치아는 모두 몇 개일까. 사랑니까지 포함하면 32개, 사랑니를 빼면 28개다. 그런데 건강백세를 이야기할 때 최소 기준으로 자주 등장하는 숫자가 있다. 바로 ‘치아 20개’다. 이 20개만 남아 있어도 웬만한 음식은 큰 불편 없이 먹을 수 있다. 이제 계산을 해보자. 치아 1개가 4000만원이면 20개는 8억원이다. 서울 평균 아파트 한 채 값보다는 낮을지 몰라도, 경기도 평균 아파트 가격을 훌쩍 넘는다.
대부분의 사람에게 아파트는 가장 소중한 자산이다. 수십 년을 일해 대출을 갚고 관리비를 내고 청소를 하고 수리를 하며 애써 지키고 가꾼다. 아무도 집을 쓰레기장처럼 방치하지 않는다. 값이 떨어질까, 망가질까 늘 신경을 쓴다.
그런데 내 몸 안에 있는 8억원짜리 자산, 치아에 대해서는 우리가 너무 무심하지 않았을까. 양치는 대충 하고 구강검진은 미루고 조금 아프면 “그냥 뽑아버리자”고 말한다. 집이 없으면 춥고 힘들다. 치아가 없으면 먹는 것이 고통이 되고 건강한 노후는 점점 멀어진다. 이제 치아를 바라보는 관점을 바꿔보자. 치아는 소모품이 아니라 부동산이다. 내 몸에 지어진, 단 하나뿐인 아파트다.
이번 연재에서는 치아를 통해 건강백세로 향하는 여행을 함께 떠나보려 한다. 우리 몸에서 가장 소중한 자산 중 하나인 치아를 어떻게 지키고 관리해야 할지, 다음부터 하나씩 풀어보겠다.
임지준 대한치매구강건강협회장, 건강수명5080국민운동본부 이사장
오늘부터 격주로 ‘임지준의 치아튼튼 건강백세’를 연재한다. 서울대 치대를 졸업하고 치의학 박사 학위를 받은 임지준은 치매·장애인 등 특별한 배려가 필요한 스페셜케어 치과인 따뜻한치과병원 대표원장을 맡고 있다. 또 대한치매구강건강협회와 건강수명5080국민운동본부를 설립해 활동 중이다.
