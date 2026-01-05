‘마약 차단’ 내세워 서반구 장악… 이면엔 ‘석유 독식’ 노림수
美, 예상 깬 중대 군사작전 왜?
새 안보전략서 서반구 비중 높여
美 에너지기업 손실 회복 의도도
軍 파견 땐 ‘마가’ 세력 반발 예상
도널드 트럼프 미국 대통령이 대외 군사 개입을 최소화하겠다던 집권 2기 안보 기조를 깨고 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출을 단행한 배경을 놓고 관심이 집중되고 있다. ‘절대적 결의’로 명명된 이번 작전은 파괴력과 리스크 측면에서 지난해 6월 이란 핵시설 3곳에 벙커버스터를 투하한 ‘미드나잇 해머(한밤의 망치)’ 작전에 이은 트럼프 2기 행정부의 두 번째 중대 군사작전으로 평가된다.
안보 전문가들은 트럼프 2기에서 새롭게 수립된 국가안보전략(NSS)에서 이번 작전의 배경을 찾을 수 있다고 설명한다. 영국 싱크탱크 채텀하우스는 3일(현지시간) 홈페이지에 공개한 ‘마두로 체포 초기 보고서’에서 “베네수엘라를 정권 이양 시점까지 통치하겠다는 트럼프 대통령의 발표는 서반구 안보 비중을 높인 미국의 새 NSS에 완전히 부합한다”고 지적했다.
트럼프 행정부는 지난달 5일 공개한 새 NSS에서 “대규모 이민의 시대는 끝났다. 테러와 마약, 인신매매처럼 국경을 넘는 위협으로부터 국가를 보호해야 한다”며 “미국은 서반구에서 우위를 되찾고 핵심적인 지리적 접근권을 보호할 것”이라고 밝혔다. 트럼프는 이날 플로리다주 마러라고 기자회견에서도 “새 NSS 아래에서 서반구 내 미국의 지배력이 더는 의문시되지 않을 것”이라고 강조했다.
트럼프가 서반구 안보 새판짜기에서 앞세운 명분은 ‘마약 유입 차단’이다. 미국은 지난해 9월부터 카리브해에서 베네수엘라발 마약 운송 의심 선박들을 공격한 데 이어 세계 최대 항공모함인 제럴드포드함까지 동원했다. 또 마두로 정권을 ‘외국테러조직’으로 지정하고 베네수엘라를 왕래하는 유조선도 나포했다. 지난달 트럼프는 “마두로 정권이 석유를 이용해 마약 테러리즘 등 범죄 자금을 지원하고 있다”고 주장했다.
하지만 이면에는 베네수엘라산 석유를 독식하려는 트럼프 행정부의 속내가 있다는 지적이 나온다. 마두로 전임자인 우고 차베스 대통령이 유전을 국유화하는 과정에서 미국 에너지 기업들이 손실을 봤는데 이를 돌려받겠다는 의도가 있다는 것이다. 베네수엘라는 매장량 기준 세계 최대 산유국이다. 2023년 미 에너지정보국 조사에서 베네수엘라 원유 매장량은 3038억 배럴로 추산됐다.
영국 시사지 이코노미스트는 “트럼프는 그동안 베네수엘라를 압박하는 이유에 대해 모호한 답변만 내놨다”며 “미국은 이제 세계 최대 석유 매장국인 베네수엘라에 필요하다면 지상군도 투입할 것”이라고 전망했다.
미국이 베네수엘라에 군대를 주둔시킬 경우 트럼프의 핵심 지지층인 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 세력이 반발할 수도 있다. 트럼프 1기 때 책사였던 스티브 배넌 전 백악관 수석전략가는 당초 마두로 축출 작전을 “눈부신 야간 공격”이라고 호평했다가 ‘베네수엘라 통치’를 언급한 트럼프의 기자회견 직후 “이라크 전쟁의 실패를 떠올리게 한다”고 비판했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
