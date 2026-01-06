구급차서 응급실까지… 환자 신속치료 돕는 AI 개발
세브란스병원 장혁재 교수 연구팀
구급차 안에서부터 응급실로 이어지기까지 환자의 신속 치료를 돕기 위한 인공지능(AI)이 개발됐다. 실제 구급대원들에게 적용한 결과 업무 효율성, 신뢰도 등에서 높은 평가를 받았다. 향후 추가 실증 연구와 고도화 작업을 통해 최근 사회 이슈화한 ‘응급실 뺑뺑이’를 막고 응급실 의사의 신속 대처를 지원하는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.
세브란스병원 심장내과 장혁재 교수는 소방청 과제로 추진된 ‘지능형 구급 활동지원 플랫폼’의 1단계 연구개발을 끝내고 최근 통합 시제품을 구현했다. 개발에는 한국전자통신연구원과 한국전자기술연구원 등이 참여했다.
일반적으로 응급실로 가기 전 구급차 안에서는 응급 조치 외에도 각종 생체 신호를 체크하며 수용 가능한 병원을 확인한다. 또 각종 기록을 응급실 의사에게 전달하는 일련의 과정에서 치료를 위한 골든타임을 놓치기 쉽다. 무엇보다 구급대원의 기억에 의존해 기록을 작성한다는 점에서 어려움이 많았다.
이에 연구팀은 구급대원의 현장 기록, 병원 전달 과정을 지원하기 위해 AI 모델을 통합하고 구급차와 응급실간 빠른 소통에 초점을 맞췄다. 총 10종의 AI 모델을 통합해 만든 4가지 범주에는 응급 대화에 특화된 음성인식 모델인 ‘응급 정보 변환 AI’, 구급 현장에서 환자의 상태 악화 여부를 판단하는 ‘응급 상황 예측 AI’ 등이 포함돼 있다. 또 응급실에서 공식적으로 환자 중증도를 평가하기 앞서 구급차 내 CCTV에 담긴 환자 상태 기반으로 평가하는 ‘사전 KTAS(한국형 응급환자 분류 체계)’ 모델 등을 통합한 ‘응급 환자 평가 AI’, 환자 적정 처치 가이드와 이송 병원 선정 모델 등을 통합한 ‘구급 현장 지원 AI’ 서비스로 이뤄진다.
연구팀이 개발한 AI 통합 모델은 구급 활동 일지 자동 작성, 최적 이송 의사결정 지원, 현장 사진 및 평가 소견 전송까지 응급 이송에 필요한 핵심 기능을 단일 플랫폼에 구현했다.
1단계 연구개발 과정에서 통합 플랫폼을 사용해 본 구급대원들은 전체적인 사용 편의성, 업무 효율과 대응 속도, 신뢰도 부문에서 높은 점수를 줬다. 종합 만족도에서는 1단계 연구개발 평가 기준 점수(80점)를 웃도는 86점을 받았다. 특히 최적 이송 병원 추천 기능에 대해선 ‘현장에서 참고 지표로 활용할 수 있다’는 평가를 받았다.
연구팀은 향후 2단계에서 실제 현장에서의 실증을 통해 응답 속도, 기록 부담 감소 효과, 현장-병원 간 소통 정확성, 시스템 안정성 등을 정량적으로 검증할 계획이다. 이를 바탕으로 현장 피드백을 반영한 기능 고도화를 추진키로 했다.
장혁재 교수는 5일 “무엇보다 구급차 안 구급 활동의 효율을 높이고 환자 상태에 대한 기록이 적절한 응급실 의사에게 빠르게 전달돼 환자 생존율을 높이는 것이 최종 목표”라고 밝혔다.
