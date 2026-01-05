에코프로 이동채 “기술력 없이는 미래도 없다”
흑자체제 위한 4대 경영방침 발표
이동채(사진) 에코프로 창업주는 “이차전지 시장 침체 등 어려운 외부 환경을 극복하기 위해서는 본원적 기술 경쟁력을 확보해야 한다”며 “기술력 없이는 미래도 없다”고 단언했다.
4일 에코프로에 따르면 이 창업주는 지난 2일 충북 청주 본사에서 열린 시무식 신년사에서 “기술로 성장한 에코프로가 현재의 위기를 돌파할 수 있는 길은 차별화된 연구개발(R&D) 역량 강화에 있다”며 이같이 밝혔다. 그는 “임직원 3600명 모두가 에코프로의 주인”이라며 “책임감과 주인의식을 갖고 길을 찾아 나가자”고 독려했다.
전기차 캐즘(일시적 수요 둔화)과 중국산 리튬인산철(LFP) 배터리 공세 속에서 체질 개선 작업을 진행 중인 에코프로는 기술 리더십 강화, 해외 사업장 고도화, 고객 다변화, 손익 경영 강화를 통한 흑자 체제 구축을 담은 4대 경영방침도 발표했다. 올해를 ‘글로벌 경영 2.0’으로 규정하고 유럽 전초기지인 헝가리 공장, 인도네시아 제련소 등 해외 사업장을 고도화하는 데 전사적 노력을 기울일 방침이다.
이 창업주는 “고객들과 함께 성장한다는 마인드로 차별화된 기술 제공 등 신뢰를 구축하는 게 매우 중요하다”며 “삼성SDI·SK온 등 소중한 파트너와 함께 더 멀리 가야 한다”고 말했다.
