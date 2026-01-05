서해피격 ‘일부 항소’ 여진… 핵심쟁점 ‘사건 은폐’ 결국 미궁에

허위공문서·명예훼손에만 항소

‘월북몰이’ 직권남용 의혹도 제외

與 압박·檢 여론 사이 줄타기 비판

2020년 9월 서해에서 발생한 공무원 피격 사건과 관련해 유가족 이래진 씨가 지난달 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 서훈 전 청와대 국가안보실장, 박지원 전 국정원장, 서욱 전 국방장관 등에 대한 1심 선고공판 뒤 법정을 나서며 발언하고 있다. 사진공동취재단

법원이 서해 공무원 이대준씨 피격 사건 1심에서 전부 무죄를 선고한 것에 대해 검찰이 일부 혐의만 항소하면서 핵심 쟁점은 미궁에 빠지게 됐다. 검찰이 여야 정치권 사이에서 일부 항소라는 줄타기를 한 것이라는 분석도 나온다.



4일 법조계에 따르면 서울중앙지검은 지난 2일 1심에서 전부 무죄 판결이 난 이씨 사건과 관련해 서훈 전 국가안보실장과 김홍희 전 해양경찰청장이 이씨가 월북으로 오인될 수 있는 수사 결과를 세 차례 발표한 점과 관련된 혐의(허위공문서 작성 및 행사, 명예훼손)에 대해서만 항소했다. 당시 정부가 이 사건을 축소·은폐했는지, 이씨의 자진 월북으로 몰아가려 수사 과정에 개입했는지 등 직권남용 혐의는 항소 범위에서 제외돼 2심에서 다투지 못하게 됐다.



서 전 실장과 함께 박지원 전 국가정보원장, 서욱 전 국방부 장관, 김 전 청장, 노은채 전 국정원장 비서실장이 받았던 사건 은폐 의혹은 이 사건의 핵심 쟁점이었다. 이씨 피격 사건 후 서 전 실장이 관계장관회의에서 ‘보안 유지’ 지시를 내렸고, 국방부와 국정원은 각각 5600여건과 41건의 관련 첩보 문건을 삭제했다. 이씨 유족은 이를 사건을 은폐하기 위한 조치라고 주장해 왔다. 관계 당국이 첩보를 입수하고도 무시해 이씨를 구조할 골든타임을 놓쳤고, 이후 이를 감추기 위해 사건을 은폐하려 했다는 것이다.



검찰이 은폐 의혹에 해당하는 혐의는 항소 범위에서 제외하며 법조계에선 ‘면피용 항소’라는 비판이 제기된다. 법원은 국방부와 국정원이 관련 보고서나 정보 등을 삭제한 사실은 인정했다. 하지만 위법한 지시가 오간 정황이 없고 정보 민감성을 고려할 필요가 있었다는 점 등을 근거로 ‘보고서 삭제’와 ‘사건 은폐’ 사이 직접적 관련성을 인정하지 않았다. 당초 검찰 내에선 보고서 삭제 사실 자체는 법원이 인정한 만큼 상급심에서 추가적인 법적 판단을 받아볼 여지가 있었다는 주장도 있었다고 한다.



검찰이 월북 몰이와 관련된 직권남용 혐의는 항소하지 않고 허위공문서 작성, 명예훼손 혐의 등만 항소한 점도 뒷말을 낳고 있다. 해경청에서 자진 월북이라는 수사 결과를 내놓는 과정에서 위법사항이 없었다고 본 법원 판단은 검찰이 문제 삼지 않으면서 자진 월북이 언급된 수사 결과 보고서가 작성된 것은 허위공문서 작성이고, 언론에 배포한 것을 명예훼손이라고 검찰이 주장하는 것은 논리적으로 맞지 않는다는 것이다.



또 검찰이 해경청의 수사 결과 브리핑만 항소 대상에 포함시킨 것은 형평성에 어긋난 것이라는 비판도 나온다. 이씨의 자진 월북 가능성을 언급한 보고서는 해경뿐 아니라 국방부 합참에서도 작성됐기 때문이다. 서 전 실장과 서 전 장관은 합참 관계자에게 이씨의 ‘자진 월북 가능성이 높다’는 내용이 포함된 보고서를 작성케 한 혐의(직권남용·허위공문서 작성 등)로도 재판에 넘겨졌는데 재판부는 모두 무죄라고 판단했다.



검찰의 일부 항소 카드는 대장동 항소포기 사태 이후 고육지책이라는 분석이 나온다. 한 검찰 간부는 “여권 압박이 워낙 심했기에 전부 항소 포기할 줄 알았다”며 “대장동 항소포기 사태 이후 검찰 내부 여론을 고려한 조치로 보인다”고 말했다. 반면 공안통 출신 한 변호사는 “전부 무죄가 나온 상황에서 핵심 혐의인 직권남용에 대한 항소 포기가 나왔다는 점에서 사실상 전부 항소 포기와 다를 바 없다”고 평했다.



신지호 기자 pss@kmib.co.kr



