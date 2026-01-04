기피 신청·3번 위헌제청… 1년 넘긴 尹 ‘재판지연술’

막판 추가 증인신청 등 법기술 활용

“李대통령 재판때와 흡사” 지적도

윤석열 전 대통령이 지난달 26일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건의 결심 공판에서 최후 진술을 하고 있다. 서울중앙지법 제공

탄핵심판 과정에서 재판부 기피 신청, 형사재판 도중에는 위헌법률심판제청 신청에 막판 증인 신청까지. 윤석열 전 대통령은 12·3 비상계엄 이후 1년 넘게 재판 ‘시간 끌기’에 몰두하고 있다는 비판을 받았다. 결국 내란 혐의 재판은 지난해 1월 기소 후 만 1년이 지나서야 1심 결과가 나올 전망이다.



4일 법조계에 따르면 윤 전 대통령 측 대리인단은 헌법재판소에서 탄핵심판을 받을 때부터 다양한 방식의 소송지연 전략을 펴왔다. 윤 전 대통령 측은 지난해 1월 정계선 헌재 재판관에 대해 기피신청을 냈다. 헌재가 하루 만에 만장일치로 기피신청을 기각하자 24명의 증인을 추가 신청했다. 당시 재판관 8명 중 2명의 임기가 4월에 만료되면 유례없는 ‘6인 체제’ 선고가 될 수 있다는 우려가 나왔고, 윤 전 대통령 측이 이때까지 시간 끌기를 시도하고 있다는 지적이 이어졌다.



윤 전 대통령 측은 형사재판 과정에서 법원에 총 3차례(내란 사건 2회, 체포방해 사건 1회) 위헌심판 제청을 신청했다. 재판을 받는 당사자는 자신에게 적용된 법률의 위헌성에 대해 헌재의 판단을 받아 달라고 재판부에 요청할 수 있다. 법원이 헌재에 심판 제청을 결정하면 진행되던 재판이 중지된다. 특히 내란 사건의 경우 오는 2월 재판부 인사가 예정돼 있어 재판이 중지되면 인사 전에 선고가 어려워질 수 있다. 윤 전 대통령 측이 이런 점을 노려 재판을 중지시키려는 게 아니냐는 비판이 나온다. 다만 각 재판부는 제청 여부를 결정하지 않고 재판을 진행 중이다.



체포방해 재판에서 윤 전 대통령 측은 증인신문이 마무리 단계에 접어들자 이미 내란 재판에서 증인신문이 진행된 조성현 육군 대령 등의 추가 증인신청을 시도했다. 추가 증인신문 없이 변론을 종결하겠다는 재판부의 입장에는 거듭 이의를 제기했다. 재판부는 구속기간 내 선고 원칙을 지키겠다며 지난달 26일 재판을 종결했다.



각종 법기술을 활용하는 윤 전 대통령 측 재판 전략을 두고 이재명 대통령의 더불어민주당 대표 시절 진행된 재판 양상과 유사하다는 지적도 나온다. 이 대통령이 받던 5개 재판은 모두 대통령 임기 시작 후 중지된 상태다.



이 대통령 측은 2024년 11월 공직선거법 위반 1심에서 유죄를 선고받은 뒤 2심 재판부에 두 차례 위헌심판 제청을 신청했다. 2심은 심리 끝에 이 대통령에게 무죄를 선고하면서도 위헌심판 제청 신청은 기각했다. 이 대통령 측이 2심에서 증인 13명을 신청한 것 역시 소송 지연 논란을 불러일으켰다. 당시 재판부는 “부득이한 경우만 필요한 신청을 해 소송지연 우려가 없어야 한다”고 밝혔고, 13명 중 3명만 증인으로 채택했다.



2024년 12월에는 ‘쌍방울 대북송금’ 사건 재판부에 대해선 “공정한 재판을 기대하기 어렵다”며 기피 신청을 냈다. 이 대통령의 해당 재판은 4개월간 중단됐다가 법원이 기피 신청을 기각하며 재개됐다. 당시 여당이었던 국민의힘은 이 대통령이 “재판 지연을 위한 꼼수를 부리고 있다”고 반발했다.



윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr



