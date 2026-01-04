‘與 공천헌금’ 수사 본격화… 경찰, ‘뭉개기’ 논란 딛고 신뢰 얻을까
김병기 고발 13건… 5일 고발인 조사
수사역량·중립성 의지 시험대에
더불어민주당 김병기 의원과 강선우 의원의 공천헌금 수수 의혹이 꼬리에 꼬리를 물면서 경찰 수사가 본격화하고 있다. ‘수사 뭉개기’ 논란이 불거진 상황에서 경찰의 수사 역량과 의지가 시험대에 올랐다는 분석이다.
4일 국민일보 취재를 종합하면 서울 강서경찰서는 5일 이상욱 정의당 강서구위원장을 불러 고발인 조사를 진행한 뒤 서울경찰청 공공범죄수사대에 사건을 이송할 예정이다. 이 위원장은 2022년 지방선거를 앞두고 강 의원이 김경 서울시의원으로부터 1억원을 전달받고 당시 공천관리위원회 간사였던 김 의원과 상의했다는 의혹을 경찰에 고발했다. 두 의원을 고발한 김태우 전 강서구청장도 6일 공공범죄수사대에 출석할 예정이다.
경찰은 김 의원 부부가 2020년 총선을 앞두고 전 동작구의원 2명으로부터 수천만원의 정치자금을 수수했다가 돌려줬다는 의혹도 수사한다. 이들이 작성한 탄원서에는 각각 현금 2000만원과 1000만원의 정치자금을 김 의원 부인에게 건넸고 총선이 끝난 뒤 돌려받았다는 내용이 담겨 있다.
과거 김 의원이 배우자 수사 무마를 국민의힘 A의원에게 청탁하려 했다는 의혹에 대한 고발장도 이날 서울경찰청에 접수됐다. 김 의원이 수사 지휘라인의 경찰 간부에게 전화를 해 달라고 A의원에게 청탁을 시도했다는 것이다. 현재 김 의원을 둘러싼 고발 사건은 13건으로 늘어난 상태다.
경찰이 김 의원의 금품수수 의혹 관련 사실을 인지하고도 수사에 착수하지 않아 권력 눈치보기를 했다는 논란도 일고 있다. 김 의원의 전 보좌진 B씨는 지난해 11월 ‘차남 숭실대 편입 관여 의혹’과 관련해 서울 동작경찰서에 참고인으로 출석할 당시 김 의원의 금품수수 의혹 관련 탄원서를 제출했다. 이 과정에서 김 의원의 배우자 의혹 수사 무마 관련 진정도 제기한 것으로 전해졌다. 그러나 경찰은 두 달 가까이 지나도록 수사에 착수하지 않았다. 동작서는 탄원서 내용이 수사를 요구하는 건 아닌 것으로 판단해 배당하지 않았다는 입장이다.
수사권 확대를 앞둔 경찰의 정치적 중립과 수사 의지에 대한 신뢰성이 시험대에 올랐다는 분석이다. 이윤호 동국대 경찰행정학과 교수는 “경찰은 승진과 인사가 독립되지 않은 상황에서 정치권 실세에 대한 수사를 편하게 할 수 없는 구조”라며 “이번 수사 결과가 경찰 수사의 중립성 관련 인식을 변화시킬 기회이자 위험이 될 것”이라고 말했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
