‘오천피’까지 542포인트… 하반기 불확실성 커져 ‘상고하저’ 될 듯

코스피가 4400선을 돌파해 사상 최고치를 기록하면서 시장의 시선은 ‘코스피 5000’을 향하고 있다. 현재 수준에서 약 12%가 오른다면 사상 처음으로 코스피 5000시대가 열린다. 국내 증권사는 올해 코스피 전망 하단으로 3500~4000, 상단으로는 4500~5500선을 제시해 대체로 낙관적으로 전망했다. 글로벌 투자은행(IB)인 JP모건과 맥쿼리 등도 상대적으로 높은 5000~6000을 제시했다.
‘코스피 5000’ 전망 이유는
5일 금융투자업계에 따르면 국내 증권사는 올해 코스피 흐름으로 상반기에 오르고 하반기에 조정받는 ‘상고하저’로 전망했다. 인공지능(AI) 투자 확대로 인한 관련주 실적 성장과 상법 개정 등 정부 정책이 코스피를 끌어 올릴 것으로 기대했다. 다만 하반기로 갈수록 대외 변수에 따른 불확실성이 커질 것으로 예상했다. 특히 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 사이클이 종료될 것으로 예상되는 하반기엔 달러 강세로 코스피보다 미국 증시가 더 유리할 것이라는 전망이다.
올해 코스피 상단은 결국 반도체 기업 실적이 어디까지 올라가느냐에 달려있다. 증권가는 당분간 반도체 ‘투톱’ 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 상승이 지속할 것으로 보고 있다. 챗GPT 같은 언어 기반의 생성형 AI로 출발한 AI 산업이 이미지와 동영상을 동시에 처리하는 멀티모달 AI를 거쳐 올해부터는 물리적 AI로 향하고 있다는 판단에서다. 물리적 AI 시대에는 고대역폭메모리(HBM)뿐 아니라 D램과 낸드 등 레거시 반도체 수요도 크게 늘어난다.
AI에 투입되는 정부 재정도 코스피 상승을 기대하게 하는 요인이다. 삼성증권이 집계한 결과 국민성장펀드 등 올해 AI에 집행되는 정부 예산은 약 10조1400억원이다.
이웅찬 iM증권 연구원은 “반도체 상승이 멈추게 되면 정부의 AI 투자 수혜주가 부각 받을 것”이라며 “소프트웨어 등 소버린 AI 관련 업종과 로봇 등 피지컬 AI 관련 업종에서 수혜 종목이 나타날 것”이라고 말했다.
올해 자사주 소각 의무화 등 상법 개정이 지속되면서 코리아 디스카운트(한국증시 저평가) 현상 완화도 지속될 것으로 보고 있다. 이경민 대신증권 연구원은 “이사의 충실의무 확대 등 현재까지의 상법 개정이 증시에 긍정적인 영향을 준 것은 분명하다”며 “올해는 정책 기대를 넘어 주요 기업의 정책 시행이 코스피 상승 주요 동력으로 작동할 수 있다”고 말했다.
변수는 미 연준과 중간선거
올해 코스피에 영향을 줄 주요 이벤트는 연준의 변화다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 1분기 안에 차기 연준 의장을 지명할 예정이다. 친트럼프 인사가 임명되면 금리 인하 목소리가 확대돼 증시 상승에 도움이 된다는 전망이 있지만 조정의 빌미가 될 수 있다는 분석도 있다.
NH투자증권은 “연준의 독립성이 낮아지면 물가가 오르는 경향이 있다”고 전망했다. 물가가 오르면 금리 인하 흐름에 제동이 걸려 증시는 하락할 수 있다. 7월로 예상되는 연준의 금리 인하 종료도 시장 분위기를 바꿀 변수다.
11월 미 중간선거도 코스피 불확실성을 높인다. 김병연 NH투자증권 연구원은 “하원은 435석 전체, 상원은 100석 가운데 35석이 중간선거 대상”이라며 “9월 중순 이후 증시는 선거 불확실성으로 관망세를 보일 가능성이 높다”라고 말했다.
중간선거를 앞두고 트럼프 대통령과 공화당이 미·중 무역 전쟁 재발과 같은 정치적 공세를 강화할 것이라는 전망도 나온다.
