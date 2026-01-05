강선우 1억원 수수 의혹… 또 다른 뇌관은 ‘돈 행방’
2022년 민주 ‘다주택자 공천’ 등 공방
金 공천 경위·윗선 개입 여부 등 쟁점
강선우 의원의 ‘1억원 공천헌금’ 수수 의혹을 두고 김경 서울시의원의 단수공천 경위, 자금의 행방, 윗선 개입 여부가 또 다른 뇌관으로 떠오르고 있다.
4일 국민일보 취재를 종합하면 2022년 지방선거 당시 민주당 서울시당 공직선거후보자추천관리위원회는 다주택·음주운전자 공천 심사 기준을 놓고 수차례 갑론을박을 벌였다. 당시 한 공관위원은 국민일보에 “문재인정부 시절 다주택자를 엄격하게 배제했던 것을 반면교사 삼았는데, 두 가지 의견이 대립했다”며 “투기성 다주택자를 원칙대로 컷오프해야 한다는 입장과 부동산 문제로만 좋은 후보를 쳐내는 것은 부적절하다는 입장이 있었다”고 말했다. 이 위원은 다만 김 시의원 등 특정인을 전제로 한 논의는 아니었다고 전했다.
다른 공관위원도 “다주택자와 음주운전 등 여러 기준을 놓고 많은 시간을 할애해 의논하는 과정이 있었다”며 “문제 소지가 있는 후보군은 계속 보류한 상태로 마지막까지 논의해 (공천을) 결정한 것”이라고 말했다. 당시 서울시당 공관위는 최훈석 성균관대 교수가 위원장을, 김병기 의원이 간사를 맡았다. 현직 의원 5명 중 유일한 3선으로 최다선 공관위원이었던 남인순 의원도 과거 사례에 비춰 부동산 같은 예민한 이슈는 원칙을 지키는 게 좋겠다는 취지의 의견을 낸 것으로 알려졌다.
하지만 절차상 해당 지역위원장 의견을 청취하고 점수에 주요하게 반영하는 민주당 관례에 따라 강 의원의 입김이 김 시의원 단수공천에 영향을 미쳤을 것이라는 게 당 안팎의 중론이다. 경기도당 공관위원을 맡았던 한 민주당 의원은 “시·구의원 공천은 지역구 의원 말을 전적으로 들어주는 분위기가 오래전부터 있었다”며 “강 의원이 김 의원을 찾아가 ‘살려 달라’고 한 것은 자신뿐 아니라 김 시의원을 구명해 달라는 뜻으로도 해석할 수 있다”고 말했다. 그러면서 “경험상 간사보다 더 윗선이 개입할 여지가 있어 보이진 않는다”고 덧붙였다.
1억원의 행방도 사태의 핵심이다. 한 민주당 의원은 “공관위 간사와 강 의원이 사전에 돈 문제를 알았지만 불과 하루 뒤 김 시의원은 결과적으로 단수공천을 받았다”며 “이후 자금 반환 여부가 밝혀져야 한다. 애초에 누구를 겨냥한 돈인지도 불분명한 상황”이라고 말했다. 과거 공관위원을 지낸 한 의원은 “공관위와 지도부의 엄격한 공천 관리와 개혁이 필요하다”며 “지도부마다 원칙도 다르고, 친분으로 원칙이 무너져 자꾸 예외가 생기면 곤란하다”고 지적했다.
김혜원 송경모 한웅희 기자 kime@kmib.co.kr
