무결점 차준환… 평창 15위→ 베이징 5위→ 밀라노?

[And 스포츠]

올림픽 3회 연속 출전 티켓 따내

내달 밀라노 동계올림픽 기대감

신지아 女싱글 1위… 첫 올림픽行

“김연아 선생님 보며 꿈 키워 왔다”

차준환이 4일 서울 목동아이스링크에서 열린 국가대표 2차 선발전 겸 제80회 전국남녀 피겨스케이팅 종합선수권대회 남자싱글 프리스케이팅에서 연기를 펼치고 있다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 출전권을 차지한 차준환은 3회 연속 올림픽 무대에 서게 됐다. 연합뉴스

한국 피겨 스케이팅 남자싱글의 개척자 차준환(서울시청)이 개인 통산 세 번째 올림픽 출전권을 따냈다. 차준환은 “모든 선수에게 올림픽은 꿈의 무대”라며 “다시 오지 않을 수도 있는 꿈의 순간을 만끽할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



차준환은 4일 서울 목동실내빙상장에서 열린 국가대표 2차 선발전을 겸한 제80회 전국남녀 피겨 스케이팅 종합선수권대회 남자싱글 프리스케이팅에서 180.34점을 받았다. 전날 쇼트 프로그램에서 97.50점을 기록한 그는 총점 277.84점으로 우승을 거머쥐며 상위 2명에게 주어지는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 출전권을 챙겼다. 차준환은 지난해 11월 1차 선발전 점수(255.72점)를 더해 합산 점수 533.56점으로 전체 1위에 올랐다.



차준환은 불모지로 여겨졌던 한국 남자싱글의 간판스타다. 2018년 평창 대회 15위, 2022년 베이징 대회 5위에 오르며 연거푸 종목 역대 최고 순위를 새로 썼다. 2023년 세계선수권에서는 은메달을 따내며 한국 남자싱글 최고 성적을 냈고, 지난해 하얼빈 동계아시안게임에서는 대회 사상 첫 금메달을 목에 걸었다.



올림픽 3회 연속 출전을 확정한 차준환은 “평창이나 베이징 때와 마찬가지로 순위를 목표로 정해두진 않았다”며 “그동안 쌓아온 경험과 성장의 순간을 바탕으로 밀라노에서 내가 할 수 있는 것들을 모두 쏟아내겠다”고 밝혔다. 최근 스케이트가 발에 맞지 않아 여러 번 교체하며 어려움을 겪었지만 점차 적응하고 있다. 차준환은 “점프는 거의 다 복구했다. 이제 필요한 건 체력적인 부분”이라며 “제일 잘할 수 있는 구성을 만들어 올림픽 무대에 서겠다”고 말했다.



1·2차 선발전 합산 4위(467.25점)에 오른 김현겸(고려대)은 생애 첫 올림픽 출전을 확정했다. 2위 서민규(경신고)와 3위 최하빈(한광고)이 연령 기준(2025년 7월 1일 기준 만 17세 이상)을 충족하지 못하면서 김현겸에게 출전 기회가 주어졌다. 김현겸은 2024 강원 동계청소년올림픽 금메달을 차지한 기대주다.



여자싱글 종합 1위로 올림픽행을 확정한 신지아. 연합뉴스

여자싱글에서는 신지아(세화여고)와 이해인(고려대)이 첫 번째 올림픽 출전 기회를 잡았다. 종합 점수 436.09점을 받은 신지아는 전체 1위로 올림픽 관문을 통과했다. 신지아는 “김연아 선생님을 보면서 올림픽 출전의 꿈을 키웠고, 나도 그 무대에 서겠다고 다짐했다”며 “꿈의 무대인 올림픽에서 많은 분께 감동을 주는 연기를 보여드리고 싶다”는 포부를 밝혔다. 이해인은 391.80점을 얻어 지난해 하얼빈 동계아시안게임 금메달리스트 김채연(경기도빙상경기연맹·384.37점)을 7.43점 차로 제치며 극적인 뒤집기에 성공했다.



박구인 기자 captain@kmib.co.kr



