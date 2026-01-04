빨래 개는 로봇·강의 안내 로봇… K기술력, CES 2026 수놓는다
LG, 홈 로봇 ‘LG 클로이드’ 공개
삼성, 로봇 조교 ‘AI OLED 봇’ 전시
출근하기 전 차량 키를 챙겨주고, 출근한 뒤에는 세탁을 하고 빨래도 개어 주는 로봇. 어느새 성큼 다가온 일상 속 로봇 기술이 세계 최대 가전·IT 박람회 ‘CES 2026’에서 공개된다. 독자적 기술력으로 무장한 한국의 대표기업들은 인공지능(AI)으로 연결되는 일상 기기와 로봇을 대거 선보인다.
LG전자는 집안일을 책임지는 홈 로봇 ‘LG 클로이드(LG CLOiD)’를 6일 미국 라스베이거스에서 개막하는 CES 2026에서 공개한다고 4일 밝혔다. CES 관람객은 LG 클로이드가 어떻게 활용되는지 직접 체험할 수 있다. 클로이드는 사용자가 전날 짜놓은 식사 계획에 따라 냉장고에서 우유를 꺼내고 오븐에 빵을 구워 아침식사를 준비한다. 차 키와 프레젠테이션용 리모컨 등 일정에 맞춘 준비물도 챙겨서 전달한다. 세탁물 바구니에서 세탁물을 꺼내 세탁기에 넣고, 세탁이 완료된 수건은 직접 개켜서 정리할 수도 있다.
영상으로 먼저 공개된 클로이드에는 로봇 두뇌인 칩셋, 디스플레이와 스피커, 카메라와 각종 센서, 음성 기반 생성형 AI 등이 탑재됐다. 몸체에 달린 두 팔과 손가락은 사람의 관절처럼 움직인다. 하체는 바퀴가 달려 있어 자율주행으로 움직이고, 허리를 세우는 각도를 조절해 105~143㎝까지 키 높이를 스스로 바꿀 수 있다. LG전자는 집안일을 하는 홈 로봇을 개발하는 동시에 청소 로봇과 같은 ‘가전형 로봇’, 사람이 가까이 가면 문이 자동으로 열리는 냉장고처럼 ‘로보타이즈드 가전’ 등 축적된 로봇 기술을 가전에 확대 적용한다는 계획이다.
삼성전자는 ‘AI 일상 동반자’를 콘셉트로 한 전시를 선보인다. 삼성전자의 모든 기기와 서비스가 AI로 이어져 고객의 AI 경험을 한 차원 높여줄 거대한 ‘AI 리빙 플랫폼’으로 꾸며진다.
삼성디스플레이는 대학에서 활용될 수 있는 로봇 조교 ‘AI OLED 봇’을 전시한다. 로봇은 강의실 위치를 안내하거나 과제 내용 또는 휴강 계획에 대해 답변해준다. AI 기반의 음악 추천 등 비서 역할을 할 수 있는 스피커 콘셉트 제품도 선보인다. 기존의 블루투스 스피커가 별도의 스마트기기와 연결해서 사용하는 방식이었다면 전시된 스피커형 제품은 디스플레이를 통해 음악을 추천해준다.
패널의 견고함을 시험하는 전시도 마련된다. 삼성디스플레이는 로봇 팔이 과녁을 향해 농구공을 연속해 던지는 폴더블 패널 충격 테스트를 진행한다. 골대 백보드에는 폴더블 패널 18장이 부착된다. 약 30㎝ 높이에서 폴더블 패널 위에 쇠구슬을 떨어트리며 경쟁 제품과의 내구성을 비교하는 전시도 준비했다.
현대자동차그룹은 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스가 개발한 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 차세대 모델을 대중 앞에 처음으로 소개한다. 전동식 아틀라스는 28개 유압 관절을 통해 인간과 유사하게 움직인다. 보스턴다이내믹스는 전기 구동 방식으로 더 섬세하게 움직이는 아틀라스 차세대 모델을 온라인을 통해 공개한 바 있다.
두산로보틱스는 로봇 팔과 자율이동로봇(AMR)을 결합한 플랫폼에 AI와 3D 비전을 적용한 AI 기반 로봇 솔루션 ‘스캔앤고’를 전시한다. 스캔앤고는 터빈 블레이드, 항공기 동체, 건물 외벽 등 대형 복합 구조물의 표면을 스캔해 최적의 작업 경로를 생성하고 고난도의 정밀작업을 수행할 수 있다.
