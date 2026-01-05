국민생선 고등어부터 커피까지… 연초부터 먹거리 줄인상

고환율발 원가 압박에 가격 올려

편의점 PB 상품·외식물가도 들썩

지난 2일 서울의 한 대형마트에서 시민이 노르웨이산 고등어를 살펴보고 있다. 연합뉴스

고환율 발(發) 원재료 가격 상승 여파가 연초부터 먹거리 전반으로 번지는 분위기다. 수입 의존도가 높은 수산물값이 급등하고, 카페업계도 가격 인상에 시동을 걸었다. 가성비를 앞세운 편의점 자체브랜드(PB) 상품과 외식업계까지 인상 대열에 합류하고 있다. 올해도 소비자 물가 부담이 적잖을 것으로 보인다.



4일 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 수입산 염장 고등어 두 마리의 지난달 평균 소매 가격은 1만363원으로 1년 전보다 약 28.8% 올랐다. 2년 전과 비교하면 1.5배 뛰었다. 기후변화로 국내 생산량이 줄어든 데다 수입량의 대부분을 차지하는 노르웨이산 고등어의 어획량 쿼터가 축소되면서 생산이 위축된 영향으로 풀이된다. 원·달러 환율이 높은 수준을 유지한 점도 수입 가격을 끌어올리는 요인으로 작용했다.



커피도 직격탄을 맞았다. 커피 원두는 전량 수입에 의존해 국제 시세와 환율 변동의 영향을 그대로 받는다. 구매 시점도 조절하기 힘들다 보니 환율 영향을 가장 크게 받는 원재료다. 한국은행 경제통계시스템에 따르면 커피 수입물가지수는 지난달 원화 기준 수입물가지수가 379.71까지 치솟았다(2020년=100 기준). 커피빈과 바나프레소 등 일부 브랜드는 벌써 주요 메뉴 가격을 인상했다. 편의점도 예외가 아니다. 세븐일레븐은 지난 1일부터 과자·디저트 등 PB 상품 40여종의 가격을 최대 25% 올렸다.



외식 물가도 오름세다. 롯데호텔 서울의 뷔페 ‘라세느’는 평일 저녁과 주말 가격을 20만원대로 인상했다. 신라호텔 ‘더파크뷰’도 3월부터 주말 저녁 가격을 20만8000원으로 올린다. 호텔업계 관계자는 “고급 식재료 사용이 불가피한 데다 자동화가 어려운 서비스 구조로 인건비 부담까지 겹치면서 원가 압박이 커진 상황”이라고 말했다.



국가데이터처에 따르면 지난달 소비자물가지수는 전년 동월 대비 2.3% 상승했다. 올해 전망도 녹록잖다. 한국은행은 ‘2026년 통화신용정책 운영 방향’ 보고서에서 “높은 환율과 내수 회복세 등으로 (물가) 상방 압력이 예상보다 확대될 수 있다”고 진단했다.



신주은 기자 june@kmib.co.kr



