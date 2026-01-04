이태원 참사 2차 가해 게시물 700개 올린 60대 구속
이태원 참사 관련 허위 주장을 수백회에 걸쳐 온라인에 게시해 유가족과 희생자를 조롱한 60대 남성이 구속됐다.
4일 경찰에 따르면 서울서부지법은 이태원 참사에 대해 “조작·연출된 것” 등의 주장을 담은 허위 영상 및 게시물 약 700개를 반복 게시한 혐의로 60대 남성 A씨에 대해 구속영장을 발부했다. 지난해 7월 이재명 대통령 지시로 경찰청에 2차 가해 범죄수사과가 출범한 이후 가해자를 구속한 첫 사례다.
이태원 참사 유가족은 지난해 9월 온라인상에서 희생자를 모욕하거나 참사에 대한 음모론 및 비방을 퍼뜨린 게시물 119건에 대해 모욕 및 명예훼손 등의 혐의로 경찰에 고소장을 제출했다.
경찰은 A씨가 국내외 주요 커뮤니티에 조작·편집된 영상 등을 올리며 후원 계좌를 노출하는 등 금전적 이득을 노린 정황을 포착했다. 이에 A씨에 대해 증거인멸 우려, 재범 위험성, 사안의 중대성 등을 이유로 구속영장을 신청했다.
경찰은 최근 사회적 참사 유가족과 희생자에 대한 악성 댓글과 조롱 행위에 대해 무관용 원칙을 적용하겠다는 방침이다. 이태원 참사 유가족협의회는 이날 성명서를 통해 “유가족과 생존자들이 존엄과 평온을 회복할 수 있도록 국가가 책임 있게 대응해야 한다”고 밝혔다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
