중·러 ‘비판’, 유럽·日 ‘신중’… 우파 지도자 “환영”

마두로 체포에 각국 반응 엇갈려

유엔 총장 “위험한 선례, 깊은 우려”

스페인에 거주하는 베네수엘라인들이 3일(현지시간) 미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 소식에 마드리드 거리로 나와 국기를 흔들며 환호하고 있다. AFP연합뉴스

미국 도널드 트럼프 행정부가 군사작전으로 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하자 국제사회에서 우려가 쏟아졌다. 주권국에 특수부대를 투입해 정부 수반을 체포한 행위가 국제법 위반이라는 지적이 많았다.



스테판 뒤자리크 유엔 사무총장 대변인은 3일(현지시간) 성명에서 “베네수엘라 상황과는 별개로 이런 전개는 위험한 선례가 될 수 있다”며 “안토니우 구테흐스 사무총장은 유엔 헌장을 포함한 국제법이 존중되지 않은 것에 깊은 우려를 표했다”고 밝혔다.



유엔 안전보장이사회는 5일 미국 뉴욕 유엔본부에서 긴급회의를 개최한다. 사무엘 몬카디 주유엔 베네수엘라 대사는 안보리 회의 소집 요청 서한에서 미국의 이번 군사작전을 “공화정을 파괴하고 석유 등 천연자원을 강탈할 목적으로 꼭두각시 정부를 세우려는 식민 전쟁”이라고 주장했다.



중국 외교부는 대변인 입장문에서 “미국이 주권국과 해당국 대통령에게 무력을 사용한 것에 깊은 충격을 받았다”며 “미국의 이런 패권적 행위는 국제법과 베네수엘라 주권을 심각하게 침해하며 남미·카리브해의 평화와 안보를 위협한다. 중국은 이를 단호히 반대한다”고 밝혔다.



러시아 외무부는 “베네수엘라에 대한 미국의 무력 침략은 깊은 우려와 비난을 받을 만하다”며 트럼프 행정부에 마두로 부부 석방을 요구했다.



‘중남미 좌파의 대부’ 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령은 “용납할 수 있는 선을 넘었다”고 트럼프 행정부를 비판했다. 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령도 미국에 국제법 준수를 촉구했다.



반면 강경 우파 성향 지도자들은 이번 작전을 환영했다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 트럼프 대통령에게 “경의를 표한다”며 작전 성공을 축하했고, 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 “마약 밀반입 같은 자국 안보 위협에 맞선 방어적 개입은 정당하다”고 옹호했다. ‘남미의 트럼프’로 불리는 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령은 엑스에 “자유 만세”라고 적었다. 독재와 경제난을 피해 해외로 이주한 베네수엘라 재외국민들은 마두로 축출에 기뻐했다. 미국 플로리다주 마이애미에선 수천명의 베네수엘라인이 ‘생큐, 트럼프’ 팻말을 들고 환호했다고 악시오스가 전했다.



미국의 우방인 서유럽과 일본은 신중한 자세를 취했다. 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장과 키어 스타머 영국 총리는 모두 베네수엘라의 평화적인 정권 이양만을 언급했다. 다카이치 사나에 일본 총리는 즉각 입장을 밝히지 않았다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



