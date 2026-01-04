일단 부통령 대행 체제… ‘트럼프 청사진’ 쉽지 않을 듯
美, 통치 선언… 다음 정권은
야권 지지 마차도 배제… 내분 우려
미국 도널드 트럼프 행정부가 니콜라스 마두로 대통령을 군사작전으로 전격 체포한 후 ‘권력 공백’이 발생한 베네수엘라를 직접 통치하겠다고 선언했다. 베네수엘라 대법원이 델시 로드리게스 부통령을 임시 국가 지도자로 지정하면서 트럼프 대통령은 로드리게스 부통령과 안정적인 정권 이양 방안을 논의할 것으로 관측된다.
트럼프는 3일(현지시간) 플로리다주 마러라고 사저 기자회견에서 베네수엘라의 정권 이양기 통치가 ‘고위 관리 그룹’을 중심으로 이뤄질 것이라고 설명했다. 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관 등 트럼프 행정부 고위급과 로드리게스 등 기존 마두로 정권 고위급이 하나의 팀을 이뤄 주요 결정을 내리는 방식으로 해석된다. 베네수엘라 대법원은 이날 로드리게스에게 대통령 권한대행직을 수행하라고 명령했다. 트럼프는 “(로드리게스는) 기본적으로 베네수엘라를 위대하게 만들기 위해 우리가 필요하다고 생각하는 일을 기꺼이 하겠다고 했다”고 밝혔다.
트럼프는 다만 통치 기간, 과도기 정부 구성, 미군 추가 파병 시기나 방식, 베네수엘라 재건 사업 비용 부담 여부 등 구체적인 계획은 밝히지 않았다. 대신 우선 과제로 베네수엘라 국민 보호와 석유 인프라 복구를 제시했다. 그는 “베네수엘라 국민은 평화와 정의를 얻고 (마두로 정권에) 빼앗겼던 풍요로움을 일부 되찾게 될 것”이라며 “미국은 세계 최대 규모의 석유 기업들을 투입해 심각하게 훼손된 석유 인프라를 복구하고 국가 수익을 창출할 것”이라고 말했다.
그러나 로드리게스가 미국을 향해 “베네수엘라는 다시는 다른 제국의 식민지가 되지 않을 것” “마두로가 유일한 대통령”이라고 날을 세우면서 트럼프의 복안이 순탄치만은 않을 것이라는 관측이 나온다. 악시오스는 “로드리게스의 발언은 마두로 정권에서 벗어나는 과정이 트럼프의 기대와 달리 순조롭지는 않을 것이라는 첫 신호”라고 전했다.
트럼프가 베네수엘라 야권의 강력한 지지를 받아온 지난해 노벨평화상 수상자 마리아 코리나 마차도와의 협력을 거부한 점도 베네수엘라 내부의 정치적 분열을 일으킬 수 있는 요소로 꼽힌다. 트럼프는 “마차도가 좋은 여성이기는 하지만 베네수엘라 내부에서 지지와 존경을 받지 못하고 있다. 지도자가 되기는 매우 어려울 것”이라고 말했다.
월스트리트저널은 “최악의 경우는 베네수엘라 군대 일부만 미국의 계획을 따르고 다른 일부는 저항해 내전으로 발전하는 것”이라고 짚었다.
전성필 기자
