홍지민 “부르농빌 발레의 매력, 한국에 알리고 싶다”

[And 방송·문화]

덴마크 왕립발레단 솔리스트

“기쁨과 자연스러움이 춤의 본질”

대학·예고서 메소드 클래스도

덴마크 왕립발레단 솔리스트 홍지민이 지난 2일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 국민일보 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 이병주 기자

덴마크 왕립발레단은 세계에서 가장 오랜 역사를 가진 발레단 가운데 하나다. 1748년 창단된 발레단은 안무가 오귀스트 부르농빌(1805~1879)을 배출한 것으로 유명하다. ‘덴마크 발레의 아버지’로 불리는 부르농빌은 50편 넘는 작품을 안무했으며, 작품 대부분 변형 없이 원형 그대로 전해졌다는 점에서 중요하게 평가받는다.



발레리나 홍지민(38)은 덴마크 왕립발레단의 유일한 한국인 단원이다. 캐나다 국립발레단을 거쳐 2014년 아시아 무용수로는 두 번째로 덴마크 왕립발레단에 입단했다. 2018년부터 솔리스트로 활동 중이다.



홍지민는 지난 3~4일 국립극장 해오름극장에서 열린 ‘2026 더 나잇 인 서울 발레 갈라’ 무대를 위해 내한했다. 이번 공연에서 그와 단원들은 ‘라 실피드’ ‘나폴리’ ‘겐자노의 꽃 축제’ ‘기수의 춤’ 등 부르농빌의 대표 레퍼토리를 선보였다. 빠른 발동작과 공기를 가르는 듯한 점프, 부드럽게 이어지는 포르드브라(팔을 움직이는 동작)가 부르농빌 스타일의 특징이다.



홍지민은 지난 2일 진행한 인터뷰에서 “기쁨과 즐거움은 단순한 감정이 아니라 부르농빌이 생각한 춤의 근본”이라며 “화려한 기교나 과장된 마임보다 꾸밈없는 자연스러움을 가장 중요한 가치로 여겼다”고 말했다. 그는 “부르농빌 메소드는 여러 나라에서 행해지는 발레 교육법이지만, 한국에는 제대로 알려지지 않았다”며 “공연을 마친 뒤 9일 덴마크로 돌아가기 전까지 국내 여러 대학과 예술고등학교에서 부르농빌 메소드 클래스를 열 계획”이라고 전했다.



초등학교 4학년 때 발레를 시작한 홍지민은 예원학교 3학년이던 2002년 캐나다 국립발레학교로 유학을 떠났다. 하지만 졸업을 6개월 앞두고 발목 부상과 혈액순환 이상으로 휴학해야 했다. 1년간 한국에서 치료받은 뒤 복학해 졸업했지만, 이후에도 토슈즈를 벗고 2년 넘게 재활에 매달려야 했다. 그는 “주변에서는 더는 발레를 못 할 거라고 봤지만, 발레를 그만둘 생각은 하지 않았다”고 말했다.



힘든 재활 치료 끝에 그는 2010년 캐나다 국립발레단 연수 단원의 대타로 무대에 섰다. 기량을 인정받은 그는 두 달 만에 정단원이 됐다. 또래보다 5년이나 늦었지만, 발레리나로서 정상 궤도에 복귀한 것이다. 2014년 덴마크 왕립발레단으로 이적한 뒤에도 시련은 이어졌다. 이듬해 뇌진탕과 탈장 수술로 반년 정도 치료와 휴식을 취해야 했다. 하지만 꿋꿋하게 이겨낸 그는 2018년 리암 스칼렛 안무 신작 ‘스페이드의 여왕’에서 주역을 맡으며 존재감을 드러냈다. 같은 해 정년(40세)이 보장된 종신 단원이 됐고, 솔리스트로 승급했다. 결혼해 딸을 낳는 등 발레와 가정을 함께 성실하게 꾸려가고 있다.



그는 “춤에 대한 부르농빌의 철학은 순수성, 나다움, 자유 그리고 조화에 대해 생각하게 한다”며 “나이를 먹을수록 삶과 춤에서 기쁨을 더 깊이 느끼게 된 것도 그 철학에 공감하기 때문인 것 같다. 한국 관객도 부르농빌 발레의 매력을 느끼길 바란다”고 말했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



