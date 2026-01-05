승승장구 K반도체 올 수출 비중, 처음으로 30% 넘긴다

제품 수요 증가·가격 폭등 힘입어

작년 반도체 비중 24.4%로 치솟아

삼성전자 시총 1000조 돌파 가능성



인공지능(AI) 인프라 확산에 메모리 반도체 수급 부족 현상이 겹치며 올해 국내 수출에서 반도체 비중이 사상 최초로 30%를 넘어설 것으로 전망된다. 앞서 2018년 ‘반도체 슈퍼사이클’ 시기에도 전체 수출 중 반도체 비중은 월간 기준 9월의 24.5%가 최대였는데, 지난달에는 29.8%로 30% 선에 바짝 다가서며 기록 경신이 초읽기에 들어섰다는 관측이 나온다.



4일 산업통상부에 따르면 지난해 한국의 연간 수출액 7079억 달러 가운데 반도체 수출은 1년 전보다 22.2% 늘어난 1733억9000만 달러였다. 연간 수출 기준 반도체 비중은 24.4%로 역대 최대였다. 월별로는 미국의 상호관세 정책이 발표된 4월(20.1%) 이후 6월부터 25% 비중을 넘나들었고, 10월(26.4%)과 11월(28.3%)에 이어 지난달에는 29.8%까지 치솟았다. 월간 수출액도 지난달 208억 달러로 ‘200억 달러’ 고지를 넘어섰다.





반도체 수출 증가는 제품 수요와 가격이 동시에 폭등한 영향이다. 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 D램 범용 제품(DDR4 8Gb) 가격은 지난달 기준 9.3달러로 연초 대비 588.9% 급증했다. 낸드플래시(NAND 128G) 가격도 5.74달러로 175.4% 상승률을 기록했다.



산업부 관계자는 “AI 서버 인프라 수요가 일반 서버 교체로 이어지며 초과 수요가 지속하고 있다”며 “급격한 수요 증가에도 반도체 생산 능력이 따라가지 못해 주요 메모리 제품 가격의 폭등으로 이어졌다”고 말했다. 이승훈 메리츠증권 연구원은 “올해도 35% 전후의 반도체 수출 신장세를 고려하면 (전체 수출의) 반도체 의존도는 30%를 넘어갈 공산이 크다”고 진단했다.



반도체 수출 증가세에 삼성전자의 시가총액도 빠르게 상승 중이다. 이날 시총 집계 사이트 컴퍼니즈마켓캡에 따르면 이 회사 시총(우선주 포함)은 5951억 달러로 한화(원·달러 환율 1400원 기준)로 환산하면 약 833조원이다. 전 세계 17위로 오라클 시총 5623억 달러(약 787조원)보다 많다. 지난해 초 삼성전자 시가총액은 300조원대였으나 배 이상 늘어났다.



삼성전자 주가가 15만5000원 수준이 되면 시총 1000조원을 돌파하게 되는데, 월가 전망대로라면 올해 달성할 가능성이 크다. 씨티증권은 2일(현지시간) 삼성전자 목표가를 주당 17만원에서 20만원으로 상향한 보고서를 발간했다. 올해 영업이익이 155조원으로 늘어날 것으로 전망돼서다. 이는 지난해 영업이익(39조~40조 원)과 비교해 3.8배나 많은 수준이다.



올해도 AI 관련 반도체 수요가 급증하면서 삼성전자의 D램과 낸드 등 가격이 크게 오른다는 전망이다. 앞서 노무라 증권은 삼성전자의 올해 영업이익 전망을 133조4000원으로 제시하며 목표가 16만원을 제시한 바 있다. 국내 증권가도 14만~16만원을 목표가로 제시하고 있다.



다만 대만 TSMC와의 격차는 여전히 크다. TSMC 시총은 1조6570억 달러(약 2320조원)다. 2020년만 해도 삼성전자와 TSMC의 시총은 큰 차이가 없었지만 지금은 3배 가까이 벌어졌다. 삼성전자와 SK하이닉스 시총을 더해도 배 가까이 차이가 난다. TSMC 시총은 최근 주가 상승으로 브로드컴과 메타(페이스북 모회사)를 제치고 세계 6위에 올랐다.



이광수 기자, 세종=양민철 기자 gs@kmib.co.kr



