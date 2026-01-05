삼성은 사내 핵심 기술 전문가 ‘2026 삼성 명장’ 17명을 선정했다고 4일 밝혔다. 2019년 명장 제도 신설 이래 지금까지 선정된 이는 86명으로 올해가 가장 많다.
삼성전자 디바이스경험(DX) 부문에선 제조기술 이상훈(55)·김상식(53), 금형 서성철(56), 품질 송원화(54)·남궁균(55), 인프라 김종열(54), 구매 윤경석(56) 명장 등 7명이 선정됐다. 반도체 사업을 맡고 있는 디바이스솔루션(DS) 부문에서는 설비 나민재(53)·이동우(53)·강보승(51), 인프라 박찬제(56), 계측 김주우(55) 명장 등 5명이 포함됐다.
이와 함께 삼성디스플레이 기석(52)·이동영(53) 명장, 삼성SDI 안병희(55) 명장, 삼성전기 김광수(55) 명장, 삼성중공업 이재창(56) 명장도 이름을 올렸다. 명장으로 선정되면 격려금과 명장 수당, 정년 이후에도 계속 근무할 수 있는 ‘삼성시니어트랙’ 우선 선발 등의 혜택을 받을 수 있다.
삼성은 본인의 분야에서 20년 이상 근무하며 장인 수준의 숙련도와 노하우를 갖추고 리더십을 겸비한 인재를 사내 최고 전문가로 인증하고 있다. 핵심 기술인재 이탈 방지와 후진 양성의 의미도 담고 있다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
삼성, 사내 핵심기술 전문가 ‘명장’ 17명 선정
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사