한 곳만 남은 실버영화관… 어르신 “어디로 가나”

2000원에 영화 보고 문화 활동

청춘극장 운영예산 부족에 폐관

“내 마음대로 쉴 공간이었는데…”

노인들이 4일 서울 종로구 낙원상가에 위치한 허리우드 극장에서 1956년작 영화 ‘전함 발진하라’를 관람하고 있다. 서울 서대문구의 청춘극장이 지난해 12월 31일자로 문을 닫으면서 허리우드 극장은 서울 내 유일한 실버영화관이 됐다.

4일 오후 서울 종로구 허리우드극장. 고전영화 ‘전함 발진하라’ 표를 사려는 노인들이 매표소 앞에 모여들었다. 상영요금표에는 큼지막한 글씨로 60세 이상 어르신 동반 2000원, 청소년 5000원, 대학생·일반인 7000원이라고 적혀 있었다. 이 곳은 2009년부터 고령층을 위해 단돈 2000원에 영화를 상영해 온 이른바 ‘실버영화관’이다. 하루 평균 방문객이 2000명에 달한다.



상영관 좌석은 빈 자리를 찾기 어려웠다. 영화가 시작되자 관객들은 화면에서 시선을 떼지 못했다. 영화 시작 시간이 한참 지난 뒤에도 관객들이 뒤늦게 들어오는 편안한 분위기였다. 극장을 나서던 정모(71)씨는 “혼자 산 지 5년이 돼 가는데 집에만 있으면 적적해서 극장을 종종 찾게 된다”며 “탑골공원도 가봤지만 겨울에는 춥다보니 이곳이 노인들 사이에서 인기가 많다”고 말했다. 극장 앞 카페에는 사람들이 모여 담소를 나누는 풍경도 펼쳐졌다. 황모(73)씨는 “이 근처에서 저렴하게 밥먹고 영화 보고, 바둑 두는 게 하루 일상”이라고 말했다.



2026년 새해 허리우드극장은 서울 유일의 실버영화관이 됐다. 기존에 서대문구에 위치했던 청춘극장은 지난해 12월 31일자로 문을 닫았다. 2010년 문을 연 청춘극장은 허리우드극장과 동일한 운영업체 ‘추억을파는극장’이 서울시로부터 위탁 운영해온 공간이다. 관객 수는 2023년 4만4238명에서 2024년 5만3208명, 지난해 5만4381명으로 늘었지만 운영예산 부족이 발목을 잡았다. 김은주 추억을파는극장 대표는 “서울시 위탁운영 지원예산이 줄어 더 이상 사업을 이어가기 어려웠다”고 말했다.



전날 청춘극장이 문 닫은 줄 모르고 방문했던 노인들은 아쉬워하며 발걸음을 돌렸다. 폐관 안내문을 바라보던 70대 김모씨는 “나처럼 돈 없는 노인들은 어디로 가라는 거냐”며 울상을 지었다. 이모(68)씨도 “경로당은 텃세도 있고 사람들과 친해져야 하는 부담이 있다”며 “이곳은 내 돈 2000원을 내고 내 마음대로 와서 쉴 수 있는 공간이라 좋았다”고 말했다.



서울시는 예산이 줄어든 것은 실버영화관 운영업체 평가 점수가 낮아졌기 때문이라는 입장이다. 서울시 관계자는 “새 업체를 선정해 사업 프로그램을 조정한 뒤 어르신을 위한 문화사업을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.



글·사진=이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr



