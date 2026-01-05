한 곳만 남은 실버영화관… 어르신 “어디로 가나”
2000원에 영화 보고 문화 활동
청춘극장 운영예산 부족에 폐관
“내 마음대로 쉴 공간이었는데…”
4일 오후 서울 종로구 허리우드극장. 고전영화 ‘전함 발진하라’ 표를 사려는 노인들이 매표소 앞에 모여들었다. 상영요금표에는 큼지막한 글씨로 60세 이상 어르신 동반 2000원, 청소년 5000원, 대학생·일반인 7000원이라고 적혀 있었다. 이 곳은 2009년부터 고령층을 위해 단돈 2000원에 영화를 상영해 온 이른바 ‘실버영화관’이다. 하루 평균 방문객이 2000명에 달한다.
상영관 좌석은 빈 자리를 찾기 어려웠다. 영화가 시작되자 관객들은 화면에서 시선을 떼지 못했다. 영화 시작 시간이 한참 지난 뒤에도 관객들이 뒤늦게 들어오는 편안한 분위기였다. 극장을 나서던 정모(71)씨는 “혼자 산 지 5년이 돼 가는데 집에만 있으면 적적해서 극장을 종종 찾게 된다”며 “탑골공원도 가봤지만 겨울에는 춥다보니 이곳이 노인들 사이에서 인기가 많다”고 말했다. 극장 앞 카페에는 사람들이 모여 담소를 나누는 풍경도 펼쳐졌다. 황모(73)씨는 “이 근처에서 저렴하게 밥먹고 영화 보고, 바둑 두는 게 하루 일상”이라고 말했다.
2026년 새해 허리우드극장은 서울 유일의 실버영화관이 됐다. 기존에 서대문구에 위치했던 청춘극장은 지난해 12월 31일자로 문을 닫았다. 2010년 문을 연 청춘극장은 허리우드극장과 동일한 운영업체 ‘추억을파는극장’이 서울시로부터 위탁 운영해온 공간이다. 관객 수는 2023년 4만4238명에서 2024년 5만3208명, 지난해 5만4381명으로 늘었지만 운영예산 부족이 발목을 잡았다. 김은주 추억을파는극장 대표는 “서울시 위탁운영 지원예산이 줄어 더 이상 사업을 이어가기 어려웠다”고 말했다.
전날 청춘극장이 문 닫은 줄 모르고 방문했던 노인들은 아쉬워하며 발걸음을 돌렸다. 폐관 안내문을 바라보던 70대 김모씨는 “나처럼 돈 없는 노인들은 어디로 가라는 거냐”며 울상을 지었다. 이모(68)씨도 “경로당은 텃세도 있고 사람들과 친해져야 하는 부담이 있다”며 “이곳은 내 돈 2000원을 내고 내 마음대로 와서 쉴 수 있는 공간이라 좋았다”고 말했다.
서울시는 예산이 줄어든 것은 실버영화관 운영업체 평가 점수가 낮아졌기 때문이라는 입장이다. 서울시 관계자는 “새 업체를 선정해 사업 프로그램을 조정한 뒤 어르신을 위한 문화사업을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.
