“무작정 떠난 전임자 빈 자리 채워라”
[AI 시대 생존법]
AI 시대 ‘새로운 문제 해결자’ 주목
“AI가 잘하는·못하는 것 이해해야”
“당신은 아무런 인수인계도 없이 회사를 떠난 사람의 빈 자리를 채워야 합니다. 남은 건 전임자가 사용하던 메일 기록과 달력에 남겨진 메모뿐. 흩어져 있는 전임자의 흔적을 바탕으로 인수인계 문서를 완성하세요.”
지난해 11월 열렸던 ‘AI 톱100’ 경진대회에 출제된 문제 중 하나다. 브라이언임팩트와 카카오임팩트는 AI를 잘 쓰는 사람들이 어떤 방식으로 AI를 활용해 문제를 풀고 답을 도출해내는지, AI에 능숙한 사람들의 특징은 무엇인지 등을 알아보기 위해 대회를 기획했다. ‘AI를 잘 쓴다’는 것에 대한 명확한 기준이 없는 상황에서 사람들이 AI를 어떻게 쓰는지 알아보자는 차원이다. 주최 측은 AI의 성능은 갈수록 고도화하는데 인간의 활용 역량도 이에 맞춰 발전하고 있는지 확인해보기 위해 출제 문제를 선별했다고 설명했다.
AI 모델을 활용해 제한 시간 내 주어진 과제를 수행하는 이 대회는 AI와 함께 문제를 정의하고 의사결정을 내리는 ‘새로운 문제 해결자’를 발굴해보자는 취지도 담겼다. 브라이언임팩트 관계자는 4일 “우리의 일상 속에서 접할 수 있을 법한 어려운 문제들을 AI의 도움을 받았을 때 얼마나 더 쉽고 편하게 해결할 수 있을까 확인해보고 싶었다”며 “AI가 가진 가능성과 동시에 한계를 충분히 인지하고, 필요한 곳에 전략적으로 활용하면서 복잡하고 어려운 문제를 풀어내는 것이 진짜 AI를 잘 쓰는 것이라고 본다”고 말했다.
대회 참가자들은 이미 일상 속에서 AI를 적극적으로 사용하고 있었다. AI를 활용해 자신이 운영하는 카페에 필요한 일들을 자동화하거나, 역무원 일에 AI를 적용해 업무 효율성을 찾는 참가자도 있었다. 브라이언임팩트 관계자는 “대회에서 좋은 성적을 얻은 이들은 AI가 잘하는 것과 못하는 것을 명확하게 이해하고 사람이 할 것과 AI에게 맡길 것을 잘 선택할 수 있는 판단력을 보여줬다”며 “복잡한 문제를 해석하고 풀이 전략을 잘 수립하는 것이 앞으로의 AI 시대에서 중요한 역량이 될 것”이라고 말했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사