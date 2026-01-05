“국제유가 5~10% 뛰겠지만… 장기적으로 더 떨어질 수도”

美 베네수엘라 공습에 단기적 충격

지정학적 리스크… 위험 프리미엄

외국자본 개발 투자 등 하락 전망도

남미 영향력 확대하던 中 대응 변수

한 시민이 4일 서울 시내 주유소에서 기름을 넣고 있다. 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 지난해 12월 다섯째 주(12월 28일~올해 1월 1일) 전국 주유소 휘발유·경유 평균 판매가는 각각 1729.9원, 1633.1원으로 전주보다 5.4원, 8.6원 하락했다. 권현구 기자

미국이 원유 매장량 1위 국가인 베네수엘라의 현직 대통령을 전격 체포하는 지정학적 변수가 발생하면서 국제 유가 변동성이 확대될 수 있다는 전망이 나온다. 전문가들은 유가가 단기적으론 5~10%가량 상승할 수 있다고 내다보면서도 베네수엘라의 평화적인 정권 교체가 현실화할 경우 가격 하락이 예상된다고 분석했다.



4일 미 에너지정보청(EIA)에 따르면 브렌트유는 지난해 1월 2일 배럴당 76.14달러에서 같은 해 12월 29일 63.10달러로 1년 새 17.13% 하락했다. 이는 2020년 코로나19 팬데믹 이후 연간 최대 하락 폭이다. 이로써 유가는 3년 연속 하락했다. 지난달 16일에는 59.93달러까지 내려가 약 5년 만에 60달러를 밑돌기도 했다.



게티이미지뱅크

이 같은 저유가 현상은 공급 과잉 때문이다. 시장에서는 올해도 하루 기준 원유 공급이 수요를 380만 배럴 정도 초과할 것으로 보고 있다. 낮은 유가는 원자재 가격 하락으로 물가 상승 압력을 낮추고 기업의 생산 비용 등을 줄여 통상 금융 시장엔 긍정적이다.



전문가들은 저유가 상황에서 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하면서 시장의 ‘리스크 오프’(위험 회피) 심리를 자극했다고 평가한다. 지정학적 리스크에 뒤이은 원유 가격 상승에 대한 우려 때문이다. 김두언 하나증권 수석연구위원은 “역사적 사례를 참고하면 이번 이벤트로 5~10%(배럴당 3~6달러) 유가 상승이 예상된다”며 “베네수엘라의 원유 수출량이 적어도 지정학적 리스크는 위험 프리미엄을 즉각 유발한다”고 설명했다.



다만 가격 상승이 장기화될 것이란 의견은 많지 않다. 대한석유협회 관계자는 “베네수엘라산 원유를 많이 수입하던 중국이 이번 사태로 구매처를 중동 지역으로 돌리면 시장에 단기적 충격이 있을 수 있다”며 “다만 글로벌 원유 공급이 수요보다 많은 상황에서 이번 사태로 유가가 급등세로 돌아설 가능성은 크지 않다고 본다”고 말했다. 산업통상부 관계자도 “베네수엘라산 원유는 현재 국내 수입 물량이 없고 글로벌 시장에서 차지하는 비중도 미미한 상황”이라고 진단했다.



오히려 이번 사태로 베네수엘라에서 정권 교체가 현실화하면 유가가 더 떨어질 수 있다는 관측도 나온다. 베네수엘라는 전 세계 원유 매장량의 20% 수준인 3030억 배럴을 보유하고 있는 것으로 추정되지만 지난 정권에서 관리 부실과 투자 부족으로 생산량이 과거 최대치 대비 3분의 1 수준으로 추락했다. 홍성기 LS증권 연구원은 “마두로 정권이 교체되면 외국 자본의 석유 탐사와 개발 투자가 재개돼 오히려 장기적인 유가 하락을 이끌 것으로 보인다”고 전망했다.



베네수엘라산 원유를 대거 수입하는 중국의 대응에 관심이 쏠린다. 중국은 최근 자원 공급 다변화 정책에 따라 남미 국가 중 베네수엘라와 관계를 강화했다. 중국이 반발해 미·중 무역 협정을 위협하는 수준의 갈등이 발생할 경우 지정학적 변수가 커질 수 있다.



장은현 기자, 세종=양민철 기자 eh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국이 원유 매장량 1위 국가인 베네수엘라의 현직 대통령을 전격 체포하는 지정학적 변수가 발생하면서 국제 유가 변동성이 확대될 수 있다는 전망이 나온다. 전문가들은 유가가 단기적으론 5~10%가량 상승할 수 있다고 내다보면서도 베네수엘라의 평화적인 정권 교체가 현실화할 경우 가격 하락이 예상된다고 분석했다.4일 미 에너지정보청(EIA)에 따르면 브렌트유는 지난해 1월 2일 배럴당 76.14달러에서 같은 해 12월 29일 63.10달러로 1년 새 17.13% 하락했다. 이는 2020년 코로나19 팬데믹 이후 연간 최대 하락 폭이다. 이로써 유가는 3년 연속 하락했다. 지난달 16일에는 59.93달러까지 내려가 약 5년 만에 60달러를 밑돌기도 했다.이 같은 저유가 현상은 공급 과잉 때문이다. 시장에서는 올해도 하루 기준 원유 공급이 수요를 380만 배럴 정도 초과할 것으로 보고 있다. 낮은 유가는 원자재 가격 하락으로 물가 상승 압력을 낮추고 기업의 생산 비용 등을 줄여 통상 금융 시장엔 긍정적이다.전문가들은 저유가 상황에서 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하면서 시장의 ‘리스크 오프’(위험 회피) 심리를 자극했다고 평가한다. 지정학적 리스크에 뒤이은 원유 가격 상승에 대한 우려 때문이다. 김두언 하나증권 수석연구위원은 “역사적 사례를 참고하면 이번 이벤트로 5~10%(배럴당 3~6달러) 유가 상승이 예상된다”며 “베네수엘라의 원유 수출량이 적어도 지정학적 리스크는 위험 프리미엄을 즉각 유발한다”고 설명했다.다만 가격 상승이 장기화될 것이란 의견은 많지 않다. 대한석유협회 관계자는 “베네수엘라산 원유를 많이 수입하던 중국이 이번 사태로 구매처를 중동 지역으로 돌리면 시장에 단기적 충격이 있을 수 있다”며 “다만 글로벌 원유 공급이 수요보다 많은 상황에서 이번 사태로 유가가 급등세로 돌아설 가능성은 크지 않다고 본다”고 말했다. 산업통상부 관계자도 “베네수엘라산 원유는 현재 국내 수입 물량이 없고 글로벌 시장에서 차지하는 비중도 미미한 상황”이라고 진단했다.오히려 이번 사태로 베네수엘라에서 정권 교체가 현실화하면 유가가 더 떨어질 수 있다는 관측도 나온다. 베네수엘라는 전 세계 원유 매장량의 20% 수준인 3030억 배럴을 보유하고 있는 것으로 추정되지만 지난 정권에서 관리 부실과 투자 부족으로 생산량이 과거 최대치 대비 3분의 1 수준으로 추락했다. 홍성기 LS증권 연구원은 “마두로 정권이 교체되면 외국 자본의 석유 탐사와 개발 투자가 재개돼 오히려 장기적인 유가 하락을 이끌 것으로 보인다”고 전망했다.베네수엘라산 원유를 대거 수입하는 중국의 대응에 관심이 쏠린다. 중국은 최근 자원 공급 다변화 정책에 따라 남미 국가 중 베네수엘라와 관계를 강화했다. 중국이 반발해 미·중 무역 협정을 위협하는 수준의 갈등이 발생할 경우 지정학적 변수가 커질 수 있다.장은현 기자, 세종=양민철 기자 eh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지