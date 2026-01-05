“은행보다 잘 버는 증권사”… 위기감 담긴 4대 금융 신년사
“AI 변화 물결, 체질 개선 요구”
디지털 혁신 전환 청사진 내놔
KB·신한·하나·우리 4대 금융그룹 수장들이 올 한 해 디지털 전환(DX)을 바탕으로 혁신에 주력하겠다는 청사진을 내놨다. 인공지능(AI) 기술 발전으로 금융 산업 패러다임이 빠르게 바뀌는 데 따른 위기감에서 비롯된 각오로 풀이된다. 4일 금융권에 따르면 4대 금융그룹 회장의 올해 신년사에서 공통으로 등장한 키워드는 ‘미래’ ‘AI’ ‘혁신’이다.
양종희 KB금융 회장은 신년사에서 “몇 년, 또는 몇 달이 지나면 모든 것이 바뀔 수 있는데 관습이나 기득권을 어떻게 지킬지만 고민하는 것 같다”면서 “그동안 집중하지 못했던 고객과 시장으로까지 우리의 시야와 사업의 경계를 확장하겠다”고 말했다.
진옥동 신한금융 회장도 “우리는 기술이 금융의 질서를 바꾸는 중대한 변곡점에 서 있다. 과거 방식에만 머물면 레거시로 사라질 수 있다”며 비슷한 취지로 발언했다. 스테이블코인의 등장 등 기존 금융업의 문법을 송두리째 뒤흔들 변화를 마주하고 있는 데 대한 고민이 읽힌다.
함영주 하나금융 회장은 “은행보다 돈을 더 많이 버는 증권사가 있다”며 더 구체적인 걱정을 드러냈다. 한국투자증권의 지난해 1~3분기 누적 당기순이익이 5대 은행 중 한 곳인 NH농협은행을 제친 일을 염두에 둔 것으로 보인다. 함 회장은 “가계대출의 성장은 한계에 도달했다. 그룹의 맏형인 은행의 위기”라고 말했다. 또 하나금융이 스테이블코인의 발행과 유통, 사용까지 생태계 전반의 선도자가 돼야 한다고 말했다.
임종룡 우리금융 회장은 인공지능 전환(AX)을 올해 중점 전략 방향으로 설정하며 “AI 기술 발전과 제도 변화, 초고령 사회 진입 등 변화의 물결은 금융업 전반에 체질 개선을 요구하고 있다”고 말했다. 이어 “올해는 대출 심사와 상담, 내부 통제 등 핵심 영역에서 AX의 성과를 체감할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
4대 금융 수장들은 한 목소리로 “생산적 금융을 통해 새 사업 기회를 창출하고 중견·중소기업의 성장을 폭넓게 지원하겠다”고 강조했다. 생산적 금융은 부동산 시장에 묶여 있는 자금을 증시 등 효율적인 부문으로 흘려보내 경제 활력을 되살리는 것을 뜻한다. 4대 금융은 정부 출범 이후 적게는 72조원, 많게는 98조원 규모의 생산적 금융 공급 계획을 내놓은 상황이다.
