쪽방 주민 동행목욕탕 3년… 말다툼이 사라졌다

서울 약자동행 사업… 9만명 이용

외부와 소통 역할… 만족도 높아

오세훈 서울시장이 지난해 2월 서울 종로구 동행목욕탕을 찾아 이용자들과 대화를 나누고 있다. 서울시 제공

서울역 쪽방 주민인 A씨는 “쪽방에서 씻는 문제로 말다툼이 잦았는데 그런 게 사라졌다”며 “시간제한 없이 목욕도 하고 휴식도 한다. 사장님, 이웃들과 이야기도 나누고 외로움도 달랜다”고 말했다.



서울시가 쪽방 주민들을 위해 운영 중인 동행목욕탕이 시행 3년 만에 누적 이용객 9만명을 넘어섰다. 단순한 목욕 공간을 넘어 취약계층의 생존을 돕고 정서적 안정을 제공하는 ‘사랑방’ 역할을 하고 있다는 평가다.



서울시는 동행목욕탕의 누적 이용객 수가 9만835명으로 집계됐다고 4일 밝혔다. 앞서 서울시는 2023년 3월 한미약품 후원을 받아 동행목욕탕 운영을 시작했다.



쪽방 주민에게 월 2회 목욕탕 이용권을 제공하고 목욕탕은 매달 이용 횟수만큼 정산 받는 방식이다. 하절기(7·8월)와 동절기(1·2월)에는 동행목욕탕 이용권 지급 횟수를 월 4회로 늘려 쪽방 주민들이 더위와 추위를 피할 수 있도록 지원하고 있다.



3년 가까이 지난 현재 동행목욕탕은 서울시 대표 약자동행 사업이 됐다. 초기 4곳이었던 동행목욕탕은 현재 8곳으로 늘었고, 이용률도 2023년 59.5%에서 2025년 69.4%로 지속적인 증가세를 보이고 있다.



특히 1인 가구 이용률이 3년간 10% 이상 늘어났다. 서울시는 “동행목욕탕이 외부와 소통하는 역할을 한다는 1인 가구 답변이 많았다”고 설명했다.



이용자들의 만족도 역시 상승하고 있다. 만족도 조사에서 보통 이상 응답한 비율이 2023년 96.1%에서 지난해 97.3%로 증가했다. 다시 이용할 의향이 있다는 응답도 같은 기간 81.6%에서 87%로 올랐다.



폭염과 한파를 이기는 야간 대피소로도 활용되고 있다. 2023년 겨울 처음 시행된 ‘밤 추위 대피소’에 동행목욕탕 4곳이 참여해 60일간 2490명이 이용했다. 2024년에는 5곳으로 확대, 기간도 90일로 늘려 5189명에게 따뜻한 밤을 제공했다.



윤종장 서울시 복지실장은 “쪽방주민 건강증진과 밤추위 대피소로 활용됨은 물론 지역사회 목욕업 소상공인에게도 도움을 주는 상생복지모델”이라고 말했다.



황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr 187 응원 하기 국민일보 황인호 기자입니다. 서울역 쪽방 주민인 A씨는 “쪽방에서 씻는 문제로 말다툼이 잦았는데 그런 게 사라졌다”며 “시간제한 없이 목욕도 하고 휴식도 한다. 사장님, 이웃들과 이야기도 나누고 외로움도 달랜다”고 말했다.서울시가 쪽방 주민들을 위해 운영 중인 동행목욕탕이 시행 3년 만에 누적 이용객 9만명을 넘어섰다. 단순한 목욕 공간을 넘어 취약계층의 생존을 돕고 정서적 안정을 제공하는 ‘사랑방’ 역할을 하고 있다는 평가다.서울시는 동행목욕탕의 누적 이용객 수가 9만835명으로 집계됐다고 4일 밝혔다. 앞서 서울시는 2023년 3월 한미약품 후원을 받아 동행목욕탕 운영을 시작했다.쪽방 주민에게 월 2회 목욕탕 이용권을 제공하고 목욕탕은 매달 이용 횟수만큼 정산 받는 방식이다. 하절기(7·8월)와 동절기(1·2월)에는 동행목욕탕 이용권 지급 횟수를 월 4회로 늘려 쪽방 주민들이 더위와 추위를 피할 수 있도록 지원하고 있다.3년 가까이 지난 현재 동행목욕탕은 서울시 대표 약자동행 사업이 됐다. 초기 4곳이었던 동행목욕탕은 현재 8곳으로 늘었고, 이용률도 2023년 59.5%에서 2025년 69.4%로 지속적인 증가세를 보이고 있다.특히 1인 가구 이용률이 3년간 10% 이상 늘어났다. 서울시는 “동행목욕탕이 외부와 소통하는 역할을 한다는 1인 가구 답변이 많았다”고 설명했다.이용자들의 만족도 역시 상승하고 있다. 만족도 조사에서 보통 이상 응답한 비율이 2023년 96.1%에서 지난해 97.3%로 증가했다. 다시 이용할 의향이 있다는 응답도 같은 기간 81.6%에서 87%로 올랐다.폭염과 한파를 이기는 야간 대피소로도 활용되고 있다. 2023년 겨울 처음 시행된 ‘밤 추위 대피소’에 동행목욕탕 4곳이 참여해 60일간 2490명이 이용했다. 2024년에는 5곳으로 확대, 기간도 90일로 늘려 5189명에게 따뜻한 밤을 제공했다.윤종장 서울시 복지실장은 “쪽방주민 건강증진과 밤추위 대피소로 활용됨은 물론 지역사회 목욕업 소상공인에게도 도움을 주는 상생복지모델”이라고 말했다.황인호 기자 inhovator@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지