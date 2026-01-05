양구군 작년 스포츠마케팅 역대 최고 성과

2024년보다 33억원 늘어 342억원

전국대회, 전지훈련팀 유치 결과

강원도 양구군이 지난해 스포츠마케팅을 통해 역대 최고 수준인 342억원의 경제효과를 거뒀다. 양구군 제공

강원도 양구군이 2025년 스포츠마케팅을 통해 역대 최고 수준인 342억원의 경제효과를 거뒀다. 2024년 309억원보다 33억원 증가(11%)했다.



양구군은 지난해 테니스, 야구, 역도, 펜싱 등 13개 종목 111개의 전국 단위 대회와 11개 종목 113개 팀의 전지훈련을 유치했다. 선수단, 가족, 대회 관계자 등 34만명이 양구군을 방문해 지역 숙박업과 음식업 등 상권 전반에 활력을 불어넣었다. 축구, 야구, 농구 등 유소년 단체 종목도 유치하며 스포츠마케팅 저변을 확대했다.



스포츠마케팅을 통한 경제효과는 2021년 176억원, 2022년 189억원, 2023년 232억원, 2024년 309억원으로 매년 증가하고 있다.



군은 이 같은 성과를 바탕으로 동계 시즌 스포츠마케팅에도 박차를 가할 계획이다. 스포츠 행사가 상대적으로 적은 1~2월을 활용해 테니스, 역도, 야구, 태권도, 체조 등 50여개 전지훈련 팀을 유치할 예정이다. 선수 전용 트레이닝센터 이용, 숙박비 지원, 경기장 및 시설 무상 이용 등 각종 행정·재정 지원에 나서고 있다.



이와 함께 5일부터 양구 테니스파크에서 열리는 비트로컵 실내주니어 테니스대회를 시작으로 2026 생활체육 전국유도대회, 제14회 헤드컵 실내주니어 테니스대회 등 전국 국제 규모 대회를 연중 개최할 계획이다.



허남원 양구군스포츠재단 사무국장은 4일 “양구는 높은 수준의 체육 인프라와 안정적인 운영 경험을 바탕으로 스포츠마케팅 경쟁력을 꾸준히 강화하고 있다”며 “체육시설의 지속적인 관리·개선과 체계적인 대회 운영을 통해 지역경제에 도움이 되는 스포츠마케팅을 이어가겠다”고 말했다.



양구=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr



