대통령 간담회까지… 광주·전남 행정통합 ‘급물살’
시도지사, 지역 국회의원 참석
공론화 없어 선거용 우려 공존
광주·전남 행정통합이 이례적으로 빠르게 추진되고 있다.
4일 지역 정가 등에 따르면 9일 청와대에서 이 대통령 초청으로 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사, 광주·전남 국회의원들이 오찬간담회를 가진다. 특히 광주·전남 행정통합을 긍정적으로 평가한 이 대통령이 이번에는 어떤 메시지를 낼 지 주목된다. 통합단체장 선출에 대한 논의까지 이어질 경우 행정통합 논의는 더욱 속도를 낼 전망이다.
반면, ‘신속론’과 ‘신중론’으로 엇갈리고 있는 지역 정치권의 입장차가 전면에 노출될 가능성도 있다. 강 시장과 김 지사는 최근 ‘광주·전남 대통합 추진 공동선언문’을 발표하고 올해 6월 지방선거에서 통합단체장을 선출하는 것을 목표로 행정통합을 추진하기로 합의했다. 여기에 광주시장 후보군인 정준호 국회의원과 문인 북구청장, 전남지사 후보군인 이개호 국회의원도 올해 광주·전남 통합단체장 선출에 뜻을 같이 하고 있다.
하지만 또다른 시·도지사 후보군인 민형배(광주)·신정훈·주철현(전남) 국회의원 등은 행정통합 취지에는 공감하면서도, 주민수용성·통합지자체 연착륙 등을 이유로 2030년 전후 통합에 방점을 두고 있다. 이 중 신 의원은 “협력을 팽개치고 분열을 방치해 온 두 당사자가 이제 와서 전남과 광주의 통합에 목소리를 높이고 있다”며, 현직 시도지사의 통합 추진에 각을 세우기도 했다.
광주·전남 행정통합이 현실화될 지는 아직 미지수다. 1986년 광주가 직할시로 승격되면서 사살상 분리된 광주와 전남은 수차례 통합론이 제기돼 왔으나 번번이 무산된 바 있다. 이 때문에 지역에서는 기대와 우려가 공존하고 있다.
지역 정가 한 관계자는 “광주·전남 행정통합이 이뤄지면 인구 320만명에 달하는 슈퍼 지자체로 재탄생하는 등 수도권 일극체제를 타파하고, 지방 발전을 이끄는 도시로 자리매김 할 것이라는 기대가 크다”면서도 “공론화 과정 없이 첫발을 뗀 셈이어서 선거용으로 소비되거나, 지역 갈등만 노출할 가능성도 적지 않아 보인다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사