황희찬 부활포… 울버햄튼 개막 첫승

선발 출전해 1골·1도움 맹활약

4개월 만에 골맛… 두번째 평점

후반 14분 다리 통증으로 교체

울버햄튼 황희찬이 4일(한국시간) 영국 울버햄튼 몰리뉴 스타디움에서 열린 웨스트햄과의 2025-2026 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 20라운드 경기에서 골 세리머니를 하고 있다. 울버햄튼은 황희찬의 활약에 힘입어 리그 20경기 만에 시즌 첫 승을 올렸다. 로이터연합뉴스

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 울버햄튼의 황희찬이 올 시즌 최고의 활약을 펼치며 팀에 20경기 만에 첫 승을 안겼다.



황희찬은 4일(한국시간) 영국 울버햄튼 몰리뉴 스타디움에서 열린 웨스트햄과의 2025-2026 EPL 20라운드 홈경기에 선발 출전해 약 60분 동안 그라운드를 누비며 1골 1도움을 기록했다. 울버햄튼은 황희찬의 활약에 힘입어 3대 0 완승을 거뒀다.



황희찬은 경기 시작 4분 만에 공격포인트를 올렸다. 중원에서 마테우스 마네의 패스를 받은 그는 페널티지역 왼쪽까지 드리블한 뒤 왼발 컷백을 시도했다. 이를 쇄도하던 아리아스가 오른발 논스톱 슈팅으로 마무리하며 선제골을 터뜨렸다. 지난해 10월 첼시와의 카라바오컵 16강에서 시즌 첫 도움을 기록한 이후 약 두 달 만이자, 이번 시즌 정규리그 첫 도움이다.



흐름을 탄 황희찬은 이번엔 직접 골망을 흔들었다. 전반 31분 마네가 페널티지역 안에서 볼을 잡으려는 순간 숭구투 마가사(웨스트햄)와 충돌해 넘어졌고, 주심은 페널티킥을 선언했다. 키커로 나선 황희찬은 침착한 오른발 슈팅으로 추가골을 기록했다. 지난해 8월 에버턴과의 EPL 3라운드 이후 4개월여 만에 터진 득점이다.



축구 통계 매체 소파스코어는 황희찬에게 팀 내 두 번째로 높은 평점 8.1점을 부여했다. 유일한 아쉬움은 부상이었다. 황희찬은 3-0으로 앞선 후반 14분 오른쪽 다리에 통증을 호소하며 쓰러졌고, 2분 뒤 스트란드 라르센과 교체되며 그라운드를 빠져나왔다.



이번 승리로 울버햄튼은 19경기 동안 이어졌던 리그 무승 행진에서 탈출했다. 시즌 성적 1승 3무 16패(승점 6점)로 19위 번리(12점)와의 격차를 6점으로 줄였다. 지난해 11월 소방수로 부임한 롭 에드워즈 감독은 데뷔 두 달여 만에 첫 승을 신고했다. 에드워즈 감독은 “이번 승리는 올바른 방향으로 나아가는 하나의 발걸음”이라며 “이번 주에 승점 4점을 따낸 건 긍정적”이라고 말했다.



울버햄튼과 함께 강등권에 머무르고 있는 웨스트햄(18위·14점)은 9경기 연속 무승의 늪에 빠졌다. 누누 에스피리투 산투 웨스트햄 감독은 “역대 최악의 경기였다”며 실망을 감추지 못했다.



최원준 기자 1jun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지