가자 검문소 간 안젤리나 졸리 “구호 물품 지체 없이 전달돼야”
할리우드 배우이자 전 유엔난민기구(NHCR) 친선대사인 안젤리나 졸리(사진)가 2일(현지시간) 가자지구 라파 검문소를 깜짝 방문했다고 CNN이 3일 보도했다. 졸리는 이집트 적신월사 및 현지 구호단체 관계자들을 만나 가자지구에 대한 추가 지원 방안을 논의한 것으로 전해졌다.
졸리의 라파 검문소 방문은 최근 이스라엘이 하마스의 국제 원조 악용을 막기 위해 가자지구에서 활동하는 국제 구호단체 수십 곳의 활동을 중단시키겠다고 밝힌 가운데 이뤄졌다.
졸리는 성명을 통해 “가자지구에 필요한 지원을 전달하는 데 따르는 제약과 어려움을 극복하려 애쓰고 있는 인도주의 단체들과 이야기를 나눴다”며 “입국이 거부된 물품으로 가득 찬 대형 창고를 둘러보니 대부분 의료 물품이었다”고 밝혔다. 이어 “필요한 조치는 분명하다. 구호 물품과 연료, 필수 의료품 등 인도적 지원이 지속적이고 안전하게 이뤄질 수 있도록 접근이 시급히 확대돼야 한다”며 “겨울철 물품과 필수 의료 장비는 하루 지연될 때마다 생명이 위협받기 때문에 지체 없이 전달돼야 한다”고 강조했다.
이집트와 가자지구 사이에 위치한 라파 검문소는 가자지구가 이스라엘 이외의 국가와 연결된 유일한 통로다.
