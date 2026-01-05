백진언 박사 ‘7년 도전’… 60년 수학 난제 풀었다
소파 문제 해결 10대 수학 혁신 선정
30대 한국인 연구자가 60년 가까이 수학 난제로 꼽히던 ‘소파 움직이기 문제’를 해결해 학계의 주목을 받고 있다. 미국 과학 전문지 ‘사이언티픽 아메리칸’은 지난해 10대 수학 혁신 중 하나로 소파 움직이기 문제를 풀어낸 백진언(31·사진) 고등과학원 허준이수학난제연구소 박사의 연구를 선정했다.
소파 움직이기 문제란 폭이 1인 직각 형태의 복도를 통과할 수 있는 도형 가운데 가장 넓은 면적을 가진 형태를 묻는 문제다. 폭이 좁은 복도의 직각 코너를 빠져나갈 수 있는 이상적인 ‘소파’의 형태가 무엇인지 찾는 것이다. 해당 문제는 1966년 캐나다 수학자 레오 모저가 제시한 후로 반세기 넘게 수학계의 과제로 남아 있었다. 1992년 미국 수학자 조셉 거버가 18개 곡선으로 구성된 넓이 2.2195의 ‘거버의 소파’를 발표했지만, 해당 형태가 최적의 답이라는 증명을 내놓은 사람은 없었다.
백 박사는 이 거버의 소파가 ‘참’임을 증명해냈다. 그는 7년에 걸친 도전 끝에 2024년 말 119장의 논문을 논문 사전공개 사이트 ‘아카이브’에 발표하며 ‘거버의 소파보다 더 넓은 소파는 존재할 수 없다’는 것을 증명했다. 기존 연구들이 컴퓨터 계산에 의존해 상한선을 좁히는 방식에 주력한 반면, 백 박사는 논리적 추론을 통해 거버의 소파가 최적의 모형임을 입증했다. 백 박사는 “내게 수학 연구는 꿈을 꾸는 것과 깨는 것 사이의 반복”이라고 말했다.
이번 연구는 수학계 최고 학술지 ‘수학 연보’에 투고돼 검증 절차를 기다리고 있다. 백 박사는 지난해 8월 만 39세 이하의 젊은 수학자를 최대 10년간 지원하는 ‘허준이펠로우’로 선정됐으며 현재 조합적 기하학에 있는 최적화 문제 및 난제 풀이에 도전하고 있다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사