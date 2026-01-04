새벽 졸음운전에… 사고 수습하던 경찰 등 참변
서해안고속도로서 2차 추돌 사고
2명 사망… 구급대원 등 9명 중경상
새벽 시간대 서해안고속도로에서 교통사고를 수습하던 경찰관과 견인기사 2명이 졸음운전 차량에 치여 숨지고 구급대원 등 9명이 중경상을 입는 참사가 발생했다. 순찰차와 견인차, 구급차가 경광등을 켠 채 정차해 있었음에도 2차 추돌 사고를 막지 못하면서 현장 안전관리 체계에 대한 논란이 제기되고 있다.
4일 전북경찰청과 전북소방본부 등에 따르면 이날 오전 1시23분쯤 전북 고창군 고수면 우평리 서해안고속도로 상행선 고창 분기점 인근에서 차량 2대가 부딪히는 1차 사고가 발생했다. 이 사고는 음주운전 차량 1대가 1차로에 정차해 있던 상황에서 뒤따르던 다른 차량이 들이받으면서 발생했다.
신고를 받고 출동한 전북경찰청 고속도로순찰대 소속 A경감(55)은 순찰차에서 내려 사고 경위를 조사했고, 이후 도착한 견인차와 119구급대원들도 사고 수습과 부상자 후송을 진행하고 있었다.
그러던 중 뒤쪽에서 주행하던 SUV 차량이 1차 사고 현장으로 그대로 돌진하면서 A경감과 견인차 기사(30대)가 이 차량에 치여 숨졌다.
이 사고로 119구급대원 2명과 SUV 운전자 B씨, 동승 가족 4명, 다른 차량 탑승자 등 모두 9명이 다쳐 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. B씨는 경찰조사에서 “졸음운전을 했다”고 진술한 것으로 알려졌다. 음주 상태는 아닌 것으로 확인됐다. 경찰 관계자는 “1차 사고 처리 현장에 여러 긴급 차량이 모여 있어 멀리서도 사고 상황을 인지할 수 있는 상황이었다”고 말했다. 경찰은 B씨를 교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 입건해 정확한 사고 원인과 책임 소재를 조사하고 있다.
고창=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
