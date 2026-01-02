검찰 ‘서해 피격’ 서훈·김홍희만 항소
박지원·서욱·노은채 ‘무죄 확정’
유족 “부분 항소는 항소 포기” 반발
검찰이 1심에서 피고인 모두 무죄를 받은 ‘서해 공무원 피격 은폐 의혹’ 사건에 대해 항소 기한 마지막 날인 2일 일부 항소를 제기했다. 검찰은 서훈 전 청와대 국가안보실장과 김홍희 전 해양경찰청장의 일부 혐의에 대해서만 항소했다. 박지원 전 국가정보원장과 서욱 전 국방부 장관, 노은채 전 국정원 비서실장은 무죄가 확정됐다.
서울중앙지검 공공수사1부(부장검사 이병주)는 이날 서 전 실장의 허위공문서 작성 및 행사 혐의에 대해 항소했다. 김 전 청장에 대해서는 이와 함께 명예훼손·사자명예훼손 혐의를 항소 대상에 포함시켰다. 박 전 원장 등 나머지 3명의 직권남용 등 혐의에 대해서는 항소하지 않았다. 검찰은 “대검과의 협의를 거쳤다”며 “항소 실익 등을 고려했다”고 밝혔다.
검찰은 2020년 9월 22일 해양수산부 공무원 이대준씨가 북측 해역에서 피살된 이후 이뤄진 해경의 1·2·3차 수사결과 발표를 두고 적용한 혐의에 대해 항소했다. 해경은 같은 달 24일 1차 발표에서 “이씨의 자진 월북 가능성을 배제할 수 없다”고 했고, 29일 2차 발표 때는 “월북한 것으로 판단된다”고 밝혔다. 다음 달 22일에는 “현실도피 목적으로 월북한 것으로 판단된다”고 했다.
지난달 26일 1심 재판부의 무죄 선고에 대해 검찰은 “월북 여부가 불분명한 상황에서 자진 월북한 것으로 오인될 수 있는 수사결과를 발표하고 이로 인해 망인과 유족의 명예를 훼손했다는 부분 등에 대해 항소를 제기했다”고 밝혔다.
검찰 내부에서는 결국 정치권 입김이 작용한 것이라는 반응이 나왔다. 앞서 이재명 대통령은 지난달 30일 국무회의에서 “이상한 논리로 기소해 결국 무죄가 났다”고 했고, 김민석 국무총리는 “항소 포기가 당연하다”고 말한 바 있다. 검찰 관계자는 “‘묘수 항소’가 아닌 ‘꼼수 항소’”라고 지적했다.
이씨 친형 이래진씨는 “부분 항소는 항소 포기와 마찬가지”라고 반발했다. 이씨 측 김기윤 변호사는 “김 총리와 박철우 서울중앙지검장 등을 고위공직자범죄수사처에 고발할 것”이라고 밝혔다.
구자창 박장군 기자 critic@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사