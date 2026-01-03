김정은 제치고 정중앙서 참배한 김주애, 후계자 지위 공고화

새해 첫날 김정은 부부 참배에 동행

2월 9차 당대회 후계구도 가늠자

정동영, 북을 ‘조선민주주의인민공화국’ 불러

김정은 북한 국무위원장이 새해를 맞아 1일 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙통신이 2일 보도했다. 김 위원장의 딸 김주애가 정중앙에 섰고 김정은, 리설주 부부가 양옆에 섰다. 선대 지도자들의 시신이 안치된 금수산태양궁전 참배에 김주애가 공개적으로 참석한 것은 처음이다. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장의 딸 김주애가 김일성·김정일의 시신이 안치된 금수산태양궁전 참배에 처음으로 참석했다. 새해 첫날부터 선대를 찾으며 후계자 지위를 공고화했다는 분석이다. 특히 김주애가 참배 행렬 정중앙에 위치해 눈길을 끌었다. 다만 노동당 입당, 공식 지위 부여 등이 이뤄지지 않았기에 김주애를 후계자로 단정하긴 어렵다는 평가도 나온다.



북한 노동신문은 김 위원장이 전날 새해를 맞아 금수산태양궁전을 참배했다고 2일 보도했다. 신문이 직접 언급하진 않았지만, 김 위원장의 아내 리설주와 딸 김주애의 모습도 사진에 담겼다.



김주애가 공식적으로 금수산태양궁전을 찾은 것은 2022년 11월 북한 매체에 처음 모습을 보인 후 처음이다. 금수산태양궁전은 북한 백두혈통의 정통성을 상징하는 곳이다. 김 위원장은 최근 2년간 이곳을 찾지 않았는데, 이번에 딸과 함께 신년 참배를 재개하면서 후계 구도를 본격화했을 가능성이 제기됐다. 통일부도 “금수산태양궁전 첫 방문이라는 점에서 유의해서 보고 있다”고 밝혔다.



특히 김 위원장과 리설주를 양옆에 두고 참배 행렬 가운데에 선 김주애의 사진이 공개돼 이목을 끌었다. 김주애가 김 위원장보다 10㎝가량 뒤에 서 있긴 했지만, 선대를 상징하는 공간에서 정중앙에 선 모습을 공개한 건 이례적이라는 평가다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “단순한 자녀의 권위를 넘어 선대 수령들의 유훈을 직접 계승하는 ‘혁명의 계승자’로서 지위를 대내외에 공식 선포한 것”이라고 말했다.



최근 공개된 김주애의 행보를 보면 기존보다 위상이 높아진 것으로 분석된다. 김주애는 지난해 9월 김 위원장의 중국 전승절 참석에 동행하며 국제무대에 처음 등장했다. 지난달에는 김 위원장보다 앞서 걷는 모습이 포착되기도 했다. 전날 진행된 신년 경축 행사에서는 김 위원장 전용차인 ‘아우르스’에서 가장 먼저 내리고 김 위원장 볼에 입 맞추는 모습이 공개됐다. 조한범 통일연구원 석좌연구위원은 “최근 북한 보도를 보면 김주애의 위상을 집중적으로 높여가는 모습”이라고 평가했다.



김주애를 후계자로 단정하기엔 노동당 입당, 직함 부여 등 절차가 남았다는 해석도 나온다. 김정은도 2010년 당 중앙군사위원회 부위원장이라는 직함을 받은 후에야 공식적인 후계자로 평가됐다. 2월 열릴 북한의 최고의결기구인 9차 당대회가 김주애의 후계구도를 파악할 가늠자가 될 전망이다. 임 교수는 “직함을 주기보단 상징적인 지도직을 맡길 가능성이 있다”고 내다봤다.



한편 정동영 통일부 장관은 이날 신년 인사말에서 북한을 ‘조선민주주의인민공화국’이라는 공식 국명으로 부르며 “우리는 언제 어디서든 어떠한 의제라도 테이블에 올려놓고 마주 앉아 대화할 준비가 돼있다”고 밝혔다. 이어 “거듭 강조하지만 이재명정부는 조선민주주의인민공화국 체제를 존중하며 북측이 말하는 도이췰란드(독일)식 체제 통일을 배제한다”고 말했다.



박준상 기자 junwith@kmib.co.kr



