이대통령 영빈관서 신년 인사회… “국민 통합 시급 성장 전략 바꿔야”

입력:2026-01-03 00:03
이재명 대통령이 2일 서울 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년 인사회에서 박수치고 있다. 김지훈 기자

이재명 대통령이 2일 “지난해 우리는 폭풍 같은 1년을 보냈다”면서 “갈등을 키우기보다 공존과 화합의 길을 찾자”고 강조했다.

이 대통령은 청와대 영빈관에서 ‘회복을 넘어 대도약의 길로’라는 주제로 열린 2026년 신년 인사회에서 “생각이 다르다는 이유로 서로 등을 돌리는 사회, 혹은 차이가 극단적 대립의 씨앗이 되는 사회는 결코 앞으로 나아갈 수 없다”면서 “국민 통합이야말로 가장 중요하고 시급한 과제”라고 말했다. 최근 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명을 둘러싸고 정치권의 갈등이 고조되고 있는 상황을 염두에 둔 발언으로 해석된다.

이 대통령은 “정부나 기업의 힘만으로는 성장을 이룰 수 없다. 변화를 바라는 국민의 뜨거운 열망과 의지를 하나로 모으는 일이 그 무엇보다 중요하다”면서 “2026년 병오년 새해는 대한민국이 대도약을 향해 힘차게 달려가는 새로운 한 해가 될 것”이라고 말했다.

빨간색과 파란색이 사선으로 교차된 ‘통합 넥타이’를 메고 행사에 참석한 이 대통령은 획기적인 경제성장 전략 변화도 주문했다. 이 대통령은 “특정 지역, 특정 기업, 특정 계층에 집중적으로 투자하는 전략은 초고속 압축 성장의 원동력이었음이 분명하다”고 전제한 뒤 “자본의 집중과 기회의 편중이 성장을 가로막고 경쟁과 갈등의 악순환으로 이어지는 오늘날에는 과감히 기존 성장 전략을 바꿔야 한다”고 강조했다. 이 대통령은 전날 발표한 신년사에서도 ‘지방 주도 성장’, ‘대기업 중심이 아닌 모두의 성장’으로의 경제 패러다임 대전환을 강조했다.

앞서 이 대통령은 새해 첫 근무일을 맞아 청와대 영빈관에서 전 직원을 대상으로 시무식을 열었다. 이 대통령은 “올해를 ‘대한민국 대도약의 해’로 만들기 위해 공직자 모두가 ‘국민은 쉬어도 대한민국은 쉬지 않는다’는 각오로 각자의 자리에서 역할을 성실히 해달라”고 당부했다고 청와대가 밝혔다. 이 대통령은 이어 “대한민국은 지금 중요한 분수령에 서 있다”며 “공직자의 마음가짐과 행동 하나하나가 수많은 국민 삶과 미래에 직결된다는 점을 깊이 인식해 달라”고 주문했다.

최승욱 기자

